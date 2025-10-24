“Mismo foul”: La jugada que Lanús pone como prueba para asegurar que favorecieron a la U de Chile

Siguen las polémicas por el empate agónico de Universidad de Chile ante Lanús. El Romántico Viajero remontó el marcador y terminó con un 2-2 que deja a los azules más vivos que nunca en la Copa Sudamericana y a un paso de la final.

Sin embargo, al otro lado de la Cordillera molestó bastante el arbitraje de Anderson Daronco. En especial por el penal que cobró en los descuentos por la mano de Agustín Cardozo. Lo que reclamó de principio a fin el cuadro granate.

Es que desde un principio se acusó una posible falta de Matías Zaldivia en el inicio de la jugada. Pero esto fue desestimado por el brasile. Lo que finalmente aprovechó Charles Aránguiz para sentenciar la historia y dejar todo para la definición del próximo jueves.

La jugada que reclama Lanús

El tema es que desde Lanús recalcaron que Daronco tenía amenazado al equipo hace varios minutos. “Desde que arrancó el segundo tiempo me dijo ‘le voy a cobrar penal al 30’, y lo terminó haciendo”, fue el lamento del capitán Carlos Izquierdoz.

Pero luego hasta periodistas trasandinos se sumaron al reclamo. Ahora pusieron como ejemplo una jugada idéntica pero que sí fue cobrada como foul en Copa Libertadores.

La falta que reclamó Lanús en la semifinal de ida de Copa Sudamericana

“El mismo foul que le cobraron ayer a Santiago Sosa hoy Daronco no lo cobra en una jugada similar sobre Agustín Cardozo, de ahí el penal del empate”, indicó Mariano Antico de TyC Sports. Comentario que superó las 11 mil visualizaciones en X.

Esto afectó a Racing Club en el gol anulado a Santiago Sosa. El defensa superó a la defensa de Flamengo, pero el árbitro Jesús Valenzuela anuló la anotación por una falta previa.

El detalle que pasó por arriba fue que el zaguero le dio un codazo a su adversario. Por lo que desde el VAR indicaron que había falta y se anuló de inmediato la anotación. Situación que no ocurrió con la jugada que afectó a Lanús.