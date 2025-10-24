“Muy poco”: Johnny Herrera crítica el esquema de Lanús y lo compara con equipo del fútbol chileno

Universidad de Chile logró una épica remontada en Copa Sudamericana y sigue con la ilusión intacta de volver a disputar una final intercontinental. El equipo dirigido por Gustavo Álvarez igualó 2-2 ante Lanús y ahora la llave sigue abierta para la revancha en Buenos Aires.

Con goles Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz, el Romántico Viajero demostró que está para grandes cosas y así lo destacó uno que ya supo de ser campeón en el torneo. Así lo recalcó Johnny Herrera que llenó de elogios al equipo estudiantil tras el partido en el Estadio Nacional.

“Fue un primer tiempo ingrato, nos hizo recordar ese partido con Estudiantes. Fue muy injusto. Lanús intentó apretar al principio pero fue solo un amago. Con el 2-1 la llave ya estaba abierta. Pero con el empate, con ese penal que fue claro, queda más equilibrada”, aseguró el samurái azul en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Johnny compara a Lanús con equipo chileno

Con el 2-2 en la ida, para Johnny Herrera la U tiene la primera chance de poder clasificar a la final de Copa Sudamericana. “Era muy injusto el resultado. El equipo rival hizo muy poco. Allá es difícil, pero si la U es un poco más preciso podría ser el ganador fácilmente”, complementó.

Pero tras ello, el ex portero de Universidad de Chile enfatizó en lo mezquino que fue el planteamiento de Lanús. A tal punto que lo comparó con equipo del fútbol chileno.

“Esto es lo que hacen equipos del campeonato nacional, fue muy parecido a lo que hace Coquimbo.Ahora de local va a tener que arriesgar más. Lo de Lanús fue muy mezquino como la concepción de fútbol que tiene el profesor Pellegrino”, finalizó el portero que fue campeón de la Sudamericana en 2011.

