Los incidentes que ocurrieron en la previa, e incluso durante el desarrollo del encuentro entre Universidad de Chile y Lanús, por la semifinal ida de Copa Sudamericana, pueden traerle nuevas consecuencias y particularmente ante la Conmebol.

Actualmente, producto de los castigos tras la barbarie de Avellaneda ante Independiente y del duelo con Alianza Lima, desde la dirigencia de Azul Azul dejaron de percibir más de US$350 mil dólares por multas impuestas desde el organismo.

El tema es que la cifra puede ser mayor. Según el medio argentino Doble Amarilla, desde la Unidad Disciplinaria de la Conmebol abrirán un nuevo expediente en contra de la U y lo harán por dos hechos particulares que ocurrieron en el lance con Lanús.

En Argentina avisan que Conmebol volverá a castigar a la U

“Conmebol tomó nota de los incidentes y abrió un expediente por la agresión de los hinchas de Universidad de Chile al micro de Lanús. El ómnibus del ‘Granate’ recibió varios impactos en la llegada al estadio y se rompieron vidrios del vehículo“, indica la publicación.

Junto con la investigación, desde el medio trasandino agregan que “en los próximos días se le pedirá descargo a ambos clubes“, lo que se sumará al reporte del Comisionado del organismo, quien tomó imágenes y testimonios de los hechos.

Recordemos que además de los piedrazos, en el segundo tiempo cayeron bengalas encendidas desde afuera del Estadio Nacional hacia dentro del recinto, las que llegaron hasta ahí en una especie de mini paracaídas artesanales.

¿Cuándo será la revancha?

El duelo de vuelta por la semifinal de Copa Sudamericana entre Lanús y Universidad de Chile se disputará el próximo jueves 30 de octubre desde las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús, “La Fortaleza” en Argentina.

