La polémica sigue tras el agónico empate conseguido por Universidad de Chile, en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2025 contra Lanús. La U logró el empate 2-2 con gol de Charles Aránguiz en los descuentos, mediante un penal que los granates siguen cuestionando.

En Argentina han dicho de todo: que no fue mano de Agustín Cardozo, que había falta previa de la U, e incluso el defensa de Lanús, Carlos Izquierdoz, afirmó que el árbitro brasileño, Anderson Daronco, lo amenazó anticipando que “perjudicaría” a su equipo.

“Desde que arrancó el segundo tiempo que el árbitro me venía diciendo: le voy a cobrar penal al 30, le voy a cobrar penal al 30 (Agustín Cardozo). En todas las jugadas me decía lo mismo. Y terminó haciendo lo que me había prometido. Me lo dijo tres o cuatro veces, pregúntenle a él“, dijo Izquierdoz.

Sí fue penal para la U y la ayuda del árbitro a Lanús que no captó El Granate

Sin embargo, en el programa F12 de ESPN en Argentina, el famoso relator trasandino, Mariano Closs, sacó ronchas en Lanús y el medio futbolístico al otro lado de la cordillera. La voz de tantos goles en Sudamericana aseguró que sí fue penal e incluso sostiene que, por el contrario, el réferi intentó ayudar a los granates.

Los reclamos de Lanús a Daronco contra Universidad de Chile: tajante recado de famoso relator argentino.

“Para mí fue penal porque la mano está ahí volando, tienes que cobrar penal y no es foul previo. Cardozo salta así porque él quiere, él no tenía que tener la mano así, porque lo que él estaba buscando con la mano ahí es simular al árbitro de que lo estaban agarrando, es lo que no tenía que hacer“, dijo Closs.

El rostro de ESPN agrega que “falta no fue, le pido perdón a Carlos Izquierdoz, pero eso no fue foul. Y yo le quiero decir a Carlitos Izquierdoz, a quien quiero muchísimo, Carlitos, si el árbitro te está diciendo que le va a cobrar al 30, yo le digo a mi compañero: mira que me está diciendo que no lo tienes que agarrar más“.

“El árbitro no es que te está amenazando, al contrario, te está cuidando para no tener que cobrarle penal al 30, me extraña. Lo estaban salvando para no cobrar un penal, te estaba ayudando en realidad“, sentenció Mariano Closs.