La Universidad de Chile sigue con vida en la Copa Sudamericana tras igualar este jueves por un marcador de 2-2 ante Lanús de Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Partido cargado de emociones y polémicas que se definió en los últimos instantes, luego del cobro de un controvertido penal que pateó Charles Aránguiz y que decretó la igualdad al minuto 90+9’.

Desde Argentina, la jugada no pasó desapercibida. Numerosos comunicadores han cuestionado la decisión del árbitro Anderson Daronco, calificándola incluso de “robo”, al considerar que Zaldivia empujó a Agustín Cardozo en el minuto 95, en una disputa donde ambos iban por una pelota aérea y que terminó desencadenando el penal a favor azul.

En Argentina comparan los casos de Lanús e Independiente vs. U de Chile:

Uno de los periodistas que se fue con todo fue Daniel Santa Cruz, periodista del diario La Nación y quien se describe como hincha de Independiente de Avellaneda en su cuenta de X (antes Twitter), red social que justamente utilizó para apuntar con todo al ente rector del fútbol sudamericano.

El comunicador se refirió este viernes al duelo entre Lanús y la U y no solo acusó de robo, también comparó la situación ocurrida en el Nacional con el “escritorio” que afectó a Independiente de Avellaneda en el mismo certamen y justamente ante la U.

Promoviendo una nota que hablaba sobre las palabras de Carlos Izquierdoz, Santa Cruz, señaló en primer lugar: “Ayer robaron a #Lanús en Chile” , para posteriormente irse con todo contra la Confederación Sudamericana de Fútbol: “La Conmebol por proteger a la U de Chile cometió atrocidades arbitrales al nivel de las decisiones de escritorio como contra #Independiente Le creo a Izquierdoz” cerró.

Un nuevo cuestionamiento al otro lado de la cordillera y que se suma a la numerosa cantidad de periodistas y comunicadores argentinos que han demostrado su descontento con el penal cobrado a la Universidad de Chile y que, a la postre, significó el empate definitivo a dos goles.

¿Cuándo juegan Lanús vs. U. de Chile por la revancha de la Sudamericana?

Lanús recibirá a la Universidad de Chile en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez el jueves 30 de octubre a partir de las 19:00 horas de Chile. (Misma hora de Argentina)

