Ex árbitro FIFA chileno le da la razón a Lanús por la jugada del penal: “Se sube con los dos brazos”

Mucha controversia hubo en el final del partido entre Universidad de Chile y Lanús, luego de que el juez Anderson Daronco cobrara un penal a favor del elenco chileno.

La mano en el jugador Agustín Cardozo fue clarísima, pero algunos jugadores de Lanús alegaron falta previa de Matías Zaldivia, al saltar apoyado en el futbolista trasandino.

Quien analizó la jugada fue Iván Guerrero, ex árbitro FIFA, quien explicó lo sucedido en la cancha del Estadio Nacional.

“Yo tengo dudas sobre esa jugada. Cuando uno se eleva para cabecear un centro, si uno se afirma en los hombros del contrario y lo deja abajo, lógicamente que es falta. Ahora, si uno se eleva, cabecea y cae encima del contrario por efecto de la física, no es falta”, comenzó señalando en charla con Redgol.

Luego fue categórico en lo que hizo Zaldivia. “En este caso me parece que se afirmó, el réferi pudo cobrar tranquilamente falta”, manifestó dándole la razón a los reclamos argentinos.

“No sé si la gente del VAR llamó o no, pero hay un apoyo en el contrario. (Zaldivia) Se sube sobre el rival con los dos brazos, es lo que vi un par de veces en televisión porque no la repitieron mucho en televisión”, sostuvo.

Sobre los reclamos y declaraciones de los jugadores de Lanús, explicó que es algo muy típico en los rioplatenses. “Después si te empatan en el último minuto, con una supuesta falta antes del penal, es angustiante para un jugador. Además argentinos y brasileños son malos perdedores”, dijo Guerrero.

Contó que “como no están acostumbrados a perder se complican cuando les pasa. Se molestan y enojan, salen segundos y algunos se sacan las medallas. No aceptan que pueden perder, no extraña que salgan haciendo declaraciones”, sostuvo.

