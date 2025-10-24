En Lanús hubo reclamos contra el árbitro Anderson Daronco por el penal que se cobró en el último minuto a favor de U. de Chile, el que Charles Aránguiz convirtió en gol para el 2-2 final.

Los argentinos alegaron que antes de la mano clarísima existió un apoyo de Matías Zaldivia sobre el defensor Agustín Cardozo del elenco granate, lo que fue desestimado por el árbitro Anderson Daronco.

Esto provocó que incluso Carlos Izquierdoz, central de los argentinos, asegurara que el juez amenazara todo el partido con que iba a cobrar un penal, algo que es imposible de comprobar.

La molestia de la prensa argentina con Daronco

Lo cierto es que la prensa trasandina tomó partido hacia Lanús. Por ejemplo la periodista Nani Senra, que trabaja en DirecTV y Telefé, cuestionó al árbitro por esa jugada final.

“Daronco es un pésimo árbitro. Hoy incidió directamente en el resultado inventando un penal para la U de Chile”, fue lo que comentó en su cuenta de X.

Lanús reclamó el penal en contra ante la “U”

No fue la única. Hernán Castillo, de TNT Sports Argentina, también estuvo en esa misma línea. “De a poco la U de Chile lo fue encerrando y lo empató con un polémico penal (para mí había falta en el salto del jugador chileno) en el final del partido”, sostuvo.

Mariano Antico, periodista de TyC, también se molestó. “Cuando ya habían pasado los 5 minutos que había adicionado Daronco llegó el empate de penal. Pareció falta en ataque a Cardozo”, sostuvo.

Agregó que “el mismo foul que le cobraron ayer (miércoles) a Santiago Sosa hoy Daronco no lo cobra en una jugada similar sobre Agustín Cardozo, de ahí el penal del empate”, finalizó.

