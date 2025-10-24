Es tendencia:
Copa Sudamericana

Grave acusación argentina tras polémico empate de la U ante Lanús: “Otra vez la Conmebol…”

Los argentinos quedaron muy molestos por el penal que terminó provocando la paridad azul en la Copa Sudamericana.

Por Carlos Silva Rojas

Charles Aránguiz marcó el empate de la U ante Lanús.
Un partidazo se jugó este jueves en el estadio Nacional, donde Universidad de Chile y Lanús igualaron por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Pese a que la U dominó el encuentro desde el arranque, fue el cuadro argentino el que se puso en ventaja por 2-0 con los goles de Rodrigo Castillo, sin embargo, no pudieron aguantar la ventaja y fue un 2-2 final.

El encuentro se definió con un gol de penal de Charles Aránguiz en el tiempo agregado, situación que dejó muy molesta a la prensa argentina, que sacó toda su artillería para reclamar.

Grave acusación: indican que la Conmebol ayuda a la U en la Copa Sudamericana

Los argentinos siguen molestos porque la U eliminó a Independiente por secretaría tras el fallo de la Conmebol, por lo que tienen al equipo chileno en la mira.

Uno de los comentarios más picantes lo hizo el periodista de Todo Noticias Nicolás Singer, quien aseguró que el organismo sudamericano le sigue tendiendo manos al cuadro azul.

“Una pena que se le escapó el triunfo a#Lanús sobre el final. Lo ganaba 2 a 0 en Chile por doblete de Castillo y se lo empató la U de Chile en el 2do tiempo. Todos con Lanús para que saque de la Sudamericana a un equipo que está regalado por Conmebol“, indicó en X.

Lanús no pudo aguantar la ventaja ante la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Error del juez brasileño Daronco y del VAR. Había clara infracción de Zaldivia cargando sobre Cardozo. Otra vez la Conmebol favoreciendo a la U de Chile“, insistió.

La llave está muy abierta y todo se va a definir el próximo jueves en el estadio Ciudad de Lanús.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Lanús y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús.

