Universidad de Chile aún baja las revoluciones del agónico empate contra Lanús por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, pero no tiene tiempo para descansar. Este domingo los azules visitan a Universidad Católica por el Clásico Universitario de la fecha 25 de la Liga de Primera.

Este viernes Marcelo Díaz representó al Chuncho en la conferencia de prensa protocolar de los capitanes junto al cruzado Fernando Zampedri. Carepato abordó el desgaste con el que llega la U al duelo que habían pedido suspender, en medio de la lucha por el Chile 2 a Copa Libertadores 2026.

“Es un partido trascendental muy importante, es un clásico, por ende no hay favoritos, hasta ayer nuestro foco estaba puesto en Lanús pero hoy tenemos que prepáranos para la UC el domingo. Desde hoy como lo menciono ya lo preparamos todo, afortunadamente vienen teniendo un patrón de juego que lo han sostenido, entonces se hace mas fácil tal vez el análisis”, dijo Díaz.

Carepato agregó que “ya sabemos como juegan ellos, ellos saben como jugamos, será un lindo partido y espero que la gente lo pueda disfrutar .

“Que juegue la U, que juegue la Católica y que juegue Colo Colo”

“Gracias por las felicitaciones (por lo hecho en Sudamericana), esperamos darle una alegría al futbol chileno el jueves. Y respecto a la habitualidad de partidos que dice Gustavo (Álvarez), se transformó en habitual lo de competir“, complementa.

Díaz sostiene que “lo que hacemos nosotros es tratar de disputar siempre la mayor cantidad de partidos posibles. Si voy al extranjero y comparemos con el torneo nacional tenemos pocos partidos, nos tenemos que habituar para crecer y nivelar para arriba, competir muchísimo más“.

“Estamos muy lejos en cuanto a partidos, este mensaje que entregamos en la U es positivo, hace crecer a todos. El año que viene ojalá la Católica esté jugando más, que Colo Colo esté jugando, que la U este jugando. Eso le hace bien al futbol chileno y necesitamos que su consecuencia sea a la selección. Y la única forma es estar unidos“, añadió.

Marcelo Díaz sentencia que “la diferencia en nuestro plantel no son tan amplias, tenemos buenos jugadores, casi tres por puestos, y eso hace que la competencia interna sea buena y estemos vivo en dos campeonatos. Estos dos años con Gustavo hemos competido y de buena forma”.

