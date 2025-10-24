Universidad de Chile tuvo que venir de atrás para rescatar un trabajado empate de 2-2 ante Lanús en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Los azules pudieron dejar abierta la llave tras ir 2-0 abajo en el Estadio Naciona, algo meritorio pensando en la vuelta.

Sin embargo, en el horizonte azul se ve este fin de semana un desafío de palabras mayores: el Clásico Universitario 201 ante la UC. Los azules deben ganar para no ceder más terreno en la lucha por ser el Chile 2 de la próxima Libertadores, objetivo que se ha ido complicando por los equipos que se han ido metiendo.

En ese sentido uno que entregó una particular visión al respecto fue Claudio Borghi, quien en PicadoTV afirmó que pese al partido ante Católica de este domingo, Gustavo Álvarez debe apostar su mejores fichas en la revancha ante Lanús.

El especial consejo de Claudio Borghi a Gustavo Álvarez

El Bichi afirmó que “yo creo ante Universidad Católica este domingo amerita un equipo B en la U. Con este resultado ante Lanús, no al 100%, hay jugadores que aguantan los partidos de diferente forma”.

“Si la U perdía 2-0, era difícil. Era para ir por el clásico, pero sacaste un resultado casi milagroso. Yo como entrenador me voy con todo por el día jueves para la revancha”, agregó.

Gustavo Álvarez deberá afrontar con Universidad de Chile un nuevo clásico ante la UC y la revancha ante Lanús. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Borghi declaró que “son los riesgos que tiene el entrenador. Esto es como un piloto de avión, si piensa que se va a caer, no despega. Tiene que ir con todo, el trabajo del entrenador es justamente tomar decisiones sobre las adversidades que te presenta el resultado”.

¿Cuándo se juega la revancha entre Universidad de Chile vs Lanús?

La vuelta de esta semifinales de la Copa Sudamericana 2025 está pactada para el próximo jueves 30 de octubre, también a las 19:00, en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.