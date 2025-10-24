Hay un popular dicho que reza lo siguiente: “guagua que no llora, no mama“. Ante los múltiples reclamos desde Lanús por el correcto desempeño del brasileño Anderson Daronco en el duelo de ida ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana, la Conmebol adoptó polémicas medidas.

Es que para la revancha de esta semifinal que se jugará el próximo 30 de octubre en la Zona Sur del Gran Buenos Aires, el organismo designó a un discreto juez venezolano, quien ya supo perjudicar a nuestro país, por ejemplo, durante las últimas Eliminatorias.

ver también En Argentina recuerdan a Independiente tras ‘robo’ a Lanús: “Por proteger a la U…”

Polémico árbitro para revancha de Copa Sudamericana

A través de sus canales oficiales, la Conmebol confirmó que Alexis Herrera, de 35 años, sea el juez central del encuentro a disputarse en el Estadio Ciudad de Lanús. Cabe señalar que todo el equipo árbitral, incluyendo al VAR, serán todos venezolanos.

Al silbante, que dirigirá su sexto juego en esta Copa Sudamericana le acompañarán los asistentes Lubin Torrealba y Alberto Ponte, además de Alejandro Velásquez como cuarto árbitro, mientras que a cargo de la tecnología estarán Ángel Arteaga, Reyes Soto y Juan Soto.

Alexis Herrera, el árbitro de la revancha entre Universidad de Chile y Lanús por Copa Sudamericana (Getty Images)

El último recuerdo de Herrera con Chile nos remonta hacia el 4 de septiembre del 2025, cuando no quiso expulsar a Casemiro en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, por un claro pisotón en contra de Felipe Loyola durante la derrota por 0-3 con Brasil.

Publicidad

Publicidad

Cabe señalar que cuando este juez venezolano arbitra a equipos chilenos, el registro es paupérrimo, pues suman apenas dos victorias, cuatro empates y siete derrotas. Será la primera vez que dirija a Universidad de Chile en su carrera.

Tweet placeholder

¿Cuándo será la revancha?

El duelo de vuelta por la semifinal de Copa Sudamericana entre Lanús y Universidad de Chile se disputará el próximo jueves 30 de octubre desde las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús, “La Fortaleza” en Argentina.

Publicidad