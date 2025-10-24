La U de Chile consiguió un empate con sabor a triunfo y que le permite seguir soñando con una nueva estrella internacional. El Romántico Viajero logró un agónico 2 a 2 ante Lanús en la ida por las semifinales de Copa Sudamericana en un duelo marcado, una vez más, por los hinchas.

En la previa del encuentro, incidentes en las afueras del Estadio Nacional mancharon la jornada y estuvieron a punto de dejar heridos en el plantel granate. El bus que trasladaba al club rival recibió piedras que, por suerte, no impactaron de gravedad a nadie.

Tras el encuentro, una de las figuras del Bulla se refirió a la ausencia de fanáticos en las tribunas y no escondió su pena por no poder tenerlos. Además aprovechó de avisar a Lanús que irán con todo al otro lado de la cordillera para buscar la clasificación.

Israel Poblete y su lamento por los hinchas de la U en Copa Sudamericana

En la U quedaron con un sabor amargo luego del empate con Lanús. Si bien se consiguió un resultado que permite soñar con ir a la final de Copa Sudamericana, el comportamiento de sus hinchas puede provocar un nuevo castigo.

Israel Poblete y la U no pudieron tener hinchas en las tribunas ante Lanús por el castigo de Conmebol.

Israel Poblete conversó con los medios tras el duelo y se refirió a lo ocurrido en el Estadio Nacional. “Las sensaciones son bastante buenas, nos llevamos un empate merecido. Creo que fuimos dominadores del partido y ellos, con sus herramientas, aprovecharon dos errores nuestros“.

“Sabemos que es una llave de ida y vuelta; lo importante era que quedara abierta por cómo se había dado el primer tiempo. Orgulloso y contento por la forma de jugar del equipo, porque se respeta y nos llevamos premio al final“, añadió.

Tras ello, Israel Poblete dedicó palabras a los hinchas, aunque más enfocado en su ausencia en las tribunas más que en los incidentes. “Obviamente, se siente que la gente no esté en el estadio. Cuando jugamos acá con el público, es un gran apoyo, son el jugador número 12. Sabemos que nos están apoyando desde sus casas“.

Finalmente, el volante se quejó del calendario del Bulla aunque remarcó que tienen con qué aguantarlo. “Físicamente es bastante dura la seguidilla de partidos, pero tenemos un plantel grande y con buenos jugadores en todas las líneas“.

Israel Poblete y la U se enfocan en lo que será el Clásico Universitario con la UC antes de ir a dar el golpe a Argentina. El Romántico Viajero debe ganar como sea ante Lanús para meterse en la final de la Copa Sudamericana y tendrá más que un estadio en contra al otro lado de la cordillera.

¿Cuáles son los números de Israel Poblete esta temporada?

Con su actuación ante Lanús, Israel Poblete llegó a los 37 partidos oficiales con la U en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 3 goles y 1 asistencia en los 2.228 minutos que acumula dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega la U?

Israel Poblete y la U ahora se enfocan en un duelo clave para seguir luchando en la parte alta de la Liga de Primera. Este domingo 26 de octubre desde las 12:30 horas el Romántico Viajero visita a Universidad Católica en el Claro Arena.

