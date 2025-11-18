“No hubo descanso…”: El recado de la U contra la ANFP en la recta final de la Liga de Primera

Universidad de Chile se juega cosas importantes en la recta final de la Liga de Primera. El Romántico Viajero sueña con la Copa Libertadores y todavía tiene tres partidos para meterse en el torneo más importante del continente.

Para ello, este domingo debe superar a O’Higgins y en el plantel de Gustavo Álvarez tienen claro que ya no hay margen de error. “Solo pensamos en estar en lo más arriba posible. A fin de año se sacarán conclusiones. Queremos ganar el domingo y terminar lo más arriba posible”, recalcó Israel Poblete este martes.

ver también Marcelo Díaz saca a Charles Aránguiz al baile para compararse con Xavi e Iniesta

El “Histórico” por su gol a Colo Colo en el Estadio Monumental, enfatizó que los ánimos están renovados tras el triunfo por 4-3 ante Deportes Limache. Por lo que ahora la tarea se enfoca en cortar con la importante racha que tiene el cuadro celeste como local.

Pero el volante, que ha disputado 42 partidos este año y que puede llegar a 45, aprovechó de mandar un importante recado a la ANFP por la programación de este segundo semestre y que afectó justamente el rendimiento de la U.

Poblete recalcó que en la U van por la Copa Libertadores 2026

“Es un partido importante por como está la tabla. En el segundo semestre nos han costado los partido de visitas, pero tuvimos un periodo de descanso. Tuvimos muchos partidos en 19 días, donde muchas veces no se hizo el descanso de las 72 horas que se pide. Ahora llegamos con mayor descanso y nos vamos a jugar el todo el domingo”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

¿Qué partidos le quedan a Universidad de Chile?

Por la Liga de Primera a Universidad de Chile le quedan tres partidos por disputar. Todo comienza este domingo en su visita a O’Higgins el 23 de noviembre a las 18:00 horas. “Ellos tienen buenos jugadores en todas las líneas. Jugué con algunos. Destacó al plantel completo. Siempre vemos el funcionamiento del equipo y por algo están peleando en los primeros lugares”, recalcó Poblete tomando sus recaudos sobre los celestes.

Así está la tabla de la Liga de Primera. Coquimbo ya se clasificó a Copa Libertadores. El segundo será Chile 2 y va directo a fase de grupos. El Chile 3 comienza en la fase previa.

Luego la U recibe a Coquimbo el 1 de diciembre en el Estado Nacional en un duelo que puede marcar la permanencia del récord del Ballet Azul y cierra el 7 del mismo mes frente a Iquique en el Tierra de Campeones.

Publicidad