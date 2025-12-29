Universidad de Chile ya piensa en grande para la temporada 2026. Los azules tendrán un calendario exigente, con cuatro frentes por delante: Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa CONMEBOL Sudamericana.

En el CDA no quieren llegar a medias y apuntan a comenzar el año con ritmo competitivo, tanto en el torneo nacional como en el partido único por la Sudamericana. Por lo mismo, la U sigue cerrando amistosos de peso para su pretemporada.

¿Cuándo se juega el amistoso de U. de Chile vs. Racing Club?

Al duelo ya confirmado ante Universitario de Perú en Lima, ahora se suma un nuevo choque internacional: Universidad de Chile enfrentará a Racing Club de Avellaneda.

Según informó el periodista Sergio Godoy Acosta, el partido ya tiene todo definido. Se jugará el domingo 18 de enero, a las 19:00 horas, en el Estadio Ester Roa de Concepción, con un aforo autorizado de 24 mil espectadores.

Así, la U apuesta por un amistoso de alto nivel en el sur del país, con estadio lleno y la posibilidad de que los hinchas azules de regiones vean al equipo frente a uno de los grandes de Sudamérica.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Palestino?

La llave se definirá en un solo encuentro, si bien CONMEBOL aún no ha oficializado la programación, ya existe una ventana tentativa para su disputa.El compromiso debería jugarse entre el 3 y el 5 de marzo, fecha que será confirmada en las próximas semanas.

El vencedor de este duelo tendrá poco margen de descanso, ya que la fase de grupos de la Copa Sudamericana comenzará el 7 de abril y se extenderá, aproximadamente, hasta el 28 de mayo.