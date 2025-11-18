Es tendencia:
U de Chile

Marcelo Díaz saca a Charles Aránguiz al baile para compararse con Xavi e Iniesta

Marcelo Díaz hizo la llamativa comparación en medio de la visita del cantante español Dyango al lugar donde entrena U. de Chile.

Por Felipe Escobillana

Chelo Díaz y Charles Aránguiz aseguran que eran los Xavi e Iniesta de Sudamérica
© Photosport/GettyChelo Díaz y Charles Aránguiz aseguran que eran los Xavi e Iniesta de Sudamérica

La visita del cantante Dyango al Centro Deportivo Azul fue muy linda para los hinchas de Universidad de Chile. El cantante español siente un lazo grande con el Bulla desde que la barra Los de Abajo entona su canción “Corazón Mágico”.

Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, dos grandes referentes de la escuadra universitaria, fueron los que recibieron al artista hispano.

La comparación de Marcelo Díaz

Ahí fue donde el Chelo se mandó una comparación que ha dado que hablar en las últimas horas, pues aseguró que junto a Charles se ganaron una comparación internacional en la época en que la U fue campeón el 2011 de Copa Sudamericana.

“Xavi e Iniesta. ¿Tú sabías que nos decían el Xavi e Iniesta de Sudamérica?”, manifestó el capitán de los azules, por el juego que mostraban en el mediocampo.

Lo cierto es que Xavi e Iniesta, más Sergio Busquets, fueron quizás el mediocampo más importante que ha tenido una escuadra en el mundo.

Con España ganaron el Mundial del 2010 y dos Eurocopa, mientras que en la era dorada del Barcelona consiguieron 4 Champions League, en un elenco que también tuvo a Ronaldinho y a Messi.

Charles con Díaz fueron campeones de la Copa Sudamericana, tricampeones en el torneo chileno con Jorge Sampaoli en la banca y bicampeones de América, en un mediocampo donde también resaltaban Arturo Vidal y Jorge Valdivia.

