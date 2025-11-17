Universidad de Chile tuvo un entrenamiento muy especial, ya que por el CDA se dejó caer Dyango. Fue ahí donde el español tuvo una particular conversación con Marcelo Díaz.

El reconocido interprete tiene un lazo de años con los Azules. Fue en 1994, donde con bandera en mano, cantó “al León, yo lo llevo en el corazón” junto a los hinchas. Esta canción está inspirada en la del propio cantante llamada “Corazón Mágico”. De ahí, se convirtió en un bullanguero más.

La charla de Marcelo Díaz con Dyango

Cada vez que Dyango viene a Chile para realizar algún espectáculo musical, siempre encuentra un tiempito para reunirse con su amor por el Romántico Viajero. Esta vez fue invitado por el club para visitar el CDA, donde disfrutó como un niño.

En La Cisterna, junto con recibir numerosos regalos, el cantante español tuvo la oportunidad de conocer al técnico Gustavo Álvarez, así como también a los integrantes del plantel, capitaneados por Marcelo Díaz.

Justamente el referente de Universidad de Chile fue uno de los más entusiasmados por la visita de Dyango. Mientras conversaba con el artista, justo llegó Charles Aránguiz. Díaz se lo presentó con una llamativa afirmación. “Mira, acá está Charles Aránguiz, el mejor jugador en la historia del fútbol chileno“, le señaló.

El español es nacido en Barcelona e hincha de aquel equipo, por lo que Marcelo Díaz también le comentó de una comparación que le hacían en el pasado con Aránguiz. “Xavi e Iniesta. ¿Tú sabías que nos decían el Xavi e Iniesta de Sudamérica?“, le preguntó.

Aránguiz no se quedó atrás ante esta última frase y respondió con una broma. “Se convirtió en Iniesta, ¿ve?“, le dijo entre risas, en alusión a que Marcelo Díaz hoy es pelado igual que el campeón del mundo español. El más chocho con todo este diálogo fue Dyango, quien disfrutó de lo lindo en el CDA.