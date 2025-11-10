Universidad de Chile terminó un ciclo de partidos donde disputó seis encuentros en 18 días, donde ahora aprovecharán de la mejor forma el receso por la fecha FIFA del mes de noviembre.

Luego del sufrido triunfo por 4-3 ante Deportes Limache, los azules volvieron de inmediato a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, donde prepararán el trascendental choque ante O’Higgins del fin de semana del 23 de noviembre.

Pero hay un jugador que es protagonista del once titular de la U que terminó con inconvenientes tras el duelo ante los tomateros, donde incluso revisan si se debe realizar exámenes médicos.

Se trata de Marcelo Díaz, quien tuvo que salir al entretiempo en el último duelo en el estadio Santa Laura donde fue clave el ingreso de Maximiliano Guerrero, aunque el capitán dejó preocupación.

Marcelo Díaz jugó 45 minutos ante Deportes Limache. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

ver también Charles Aránguiz revela en qué va su renovación con U de Chile: “Veremos lo mejor para el club”

¿Qué pasa con Marcelo Díaz en U de Chile?

Universidad de Chile tendrá como baja esta semana a los tres jugadores en la selección chilena que son Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano, pero también deberán cuidar de Marcelo Díaz.

Publicidad

Publicidad

Así lo confirmó la radio Cooperativa, donde el periodista Maximiliano Videla confirmó que el volante “hizo trabajo diferenciados y se ve si se realizará exámenes en la rodilla, que lo hizo salir del partido en el entretiempo”.

A esto, hay que sumar que contra O’Higgins Franco Calderón se perderá el partido por la quinta amarilla que recibió ante Limache, por lo que quedó suspendido, lo mismo que Lucas Assadi por castigo del Tribunal, además que sigue en recuperación tras un grave desgarro.

Una complicación que tendrá Álvarez en la semana, donde, al menos hasta el viernes, los jugadores de la U no tendrán descanso para seguir con el trabajo con miras a luchar por el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad