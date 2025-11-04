Una de las grandes dudas en el proceso de renovación de contratos que está haciendo Universidad de Chile tiene que ver con Marcelo Díaz, quien termina el vínculo al final de la temporada.

Pese que se ha dicho que ya hay conversaciones y que están pronto a dar la gran noticia de un nuevo proceso con la jineta de capitán en la U, ninguna de las partes lo había hecho público.

Por lo mismo, fue el propio Marcelo Díaz quien explicó la situación en conferencia de prensa, donde dejó en claro que ya ha conversado con el club y le han hecho saber qué quieren para el futuro.

“En mi caso, el club conmigo se ha portado increíble, me han dado palabras que pocas veces se le dan a un jugador y me han dicho que yo decido hasta cuando voy a jugar”, explicó.

Marcelo Díaz mira una nueva temporada con U de Chile. Foto: Javier Torres/Photosport

¿Qué acuerdo tiene Marcelo Díaz con la U?

Marcelo Díaz tiene 38 años y se pone en mente seguir jugando en Universidad de Chile por, al menos, una temporada más, algo que ya está conversado con la dirigencia de Azul Azul.

Por lo mismo, desde el club le han hecho saber que él debe decidir hasta cuándo quiere jugar en club de sus amores, algo que el jugador ha tomado como toda una responsabilidad.

“Le agradezco al club y si todo va bien el próximo año seguiré. Yo sé hasta dónde quiero jugar, pero para mi lo más importante es seguir jugando y conseguir cosas y que el día que me retire el club realmente llegue mucho más arriba de lo que está hoy”, detalló.