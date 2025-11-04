Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Los detalles de las renovaciones de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz en U de Chile: ¿Qué falta?

Los referentes del plantel terminan contrato al final de la temporada, donde esperan pronto tener importantes novedades.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Los capitanes de la U todavía no renuevan con el club
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLos capitanes de la U todavía no renuevan con el club

Universidad de Chile está trabajando en las renovaciones para la temporada 2026, donde los azules ya han anunciado los primeros jugadores que firmaron un nuevo vínculo con el club.

La lista la lidera Fabián Hormazábal e Israel Poblete, además que compraron la mitad del pase a Estudiantes de La Plata del volante Javier Altamirano, lo que permite tener una base para el próximo año.

Pero entre los hinchas todavía quedan dudas en dos de los referentes del equipo, quienes son los lideres dentro del camarín bullanguero: Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

Ambos tienen todo avanzado para extender su estadía en la U, aunque aseguran que quedan algunos detalles que resolver para poder ser anunciados por las redes sociales.

Charles Aránguiz y Marcelo Díaz extenderán contrato por una temporada más en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Charles Aránguiz y Marcelo Díaz extenderán contrato por una temporada más en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Altamirano se emociona con su renovación en U. de Chile: “Me toma en un momento especial”

ver también

Altamirano se emociona con su renovación en U. de Chile: “Me toma en un momento especial”

Los capitanes de la U a un paso de la renovación

Fue en ESPN Chile donde entregaron detalles de las renovaciones del plantel de Universidad de Chile, por lo que apuntan a los próximos jugadores que pueden tener novedades.

Publicidad

Entre ellos están Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, donde confirman que está todo muy avanzado para que puedan firmar un nuevo vínculo con el cuadro azul para 2026.

“Todavía faltan renovaciones que debiesen ser anunciadas, como la de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, que tienen prácticamente todo acordado, salvo unas cláusulas y condimentos extras que son partes de los contratos de los futbolista profesionales pero todo indica que van a continuar”, explicaron.

En ese sentido, resta ver situaciones de jugadores que terminan contrato, como Nicolás Guerra o la renovación de Lucas Di Yorio o Rodrigo Contreras, donde a estos últimos habría que comprarles el pase.

Publicidad
Lee también
Marcelo Díaz saca a relucir la mayor cábala de U. de Chile 2011
U de Chile

Marcelo Díaz saca a relucir la mayor cábala de U. de Chile 2011

El chascarro que sufrió Marcelo Díaz en el arribo a Argentina
U de Chile

El chascarro que sufrió Marcelo Díaz en el arribo a Argentina

¿Marcelo Díaz se suma a la lista de bajas de la U?
U de Chile

¿Marcelo Díaz se suma a la lista de bajas de la U?

¿Se suspende? Los árbitros tienen alerta por el partido de la U
U de Chile

¿Se suspende? Los árbitros tienen alerta por el partido de la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo