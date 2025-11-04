Universidad de Chile está trabajando en las renovaciones para la temporada 2026, donde los azules ya han anunciado los primeros jugadores que firmaron un nuevo vínculo con el club.

La lista la lidera Fabián Hormazábal e Israel Poblete, además que compraron la mitad del pase a Estudiantes de La Plata del volante Javier Altamirano, lo que permite tener una base para el próximo año.

Pero entre los hinchas todavía quedan dudas en dos de los referentes del equipo, quienes son los lideres dentro del camarín bullanguero: Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

Ambos tienen todo avanzado para extender su estadía en la U, aunque aseguran que quedan algunos detalles que resolver para poder ser anunciados por las redes sociales.

Charles Aránguiz y Marcelo Díaz extenderán contrato por una temporada más en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Los capitanes de la U a un paso de la renovación

Fue en ESPN Chile donde entregaron detalles de las renovaciones del plantel de Universidad de Chile, por lo que apuntan a los próximos jugadores que pueden tener novedades.

Entre ellos están Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, donde confirman que está todo muy avanzado para que puedan firmar un nuevo vínculo con el cuadro azul para 2026.

“Todavía faltan renovaciones que debiesen ser anunciadas, como la de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, que tienen prácticamente todo acordado, salvo unas cláusulas y condimentos extras que son partes de los contratos de los futbolista profesionales pero todo indica que van a continuar”, explicaron.

En ese sentido, resta ver situaciones de jugadores que terminan contrato, como Nicolás Guerra o la renovación de Lucas Di Yorio o Rodrigo Contreras, donde a estos últimos habría que comprarles el pase.

