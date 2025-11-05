Universidad de Chile volvió a ganar en la Liga de Primera y se mete de lleno en la lucha por el Chile 2. El equipo de Gustavo Álvarez cortó la mala racha de cuatro partidos sin saber de victorias, y ante Everton sumó un triunfo clave en la recta final de la temporada.

Con anotaciones de Leandro Fernández (53’) y Rodrigo Contreras (92’) superó por 2-0 a los ruleteros y vuelve a trepar en la parte alta de la tabla de posiciones. Ahora con 45 puntos se ubica cuarto y queda a la caza de Universidad Católica que tiene 48.

“Fue un partido favorable para el equipo. Controló el trámite de punta a punta. Tuvimos la contundencia para poder ganarlo. Generamos siete, ocho ocasiones y pudimos hacer un gol más”, recalcó Álvarez a TNT Sports.

Tabla de la Liga de Primera: La U sueña con la Libertadores

Con este resultado la U queda con 45 unidades y ahora quedó al día con la Liga de Primera. el próximo desafío será este domingo 9 de noviembre cuando reciba a Deportes Limache también en el Estadio Santa Laura a las 17:30 horas.

La U vuelve al triunfo y ahora se mete en la lucha por el Chile 2 para la Copa Libertadores

Tras ello, quedarán tres partidos por disputar: O’Higgins de visitante (23/11), Coquimbo de local (30/11) y para cerrar ya el 7 de diciembre ante Iquique de visitante.

Por su parte, Everton se queda con 23 puntos en el puesto 13ª. Para peor quedó a solo dos de ubicaciones de descenso directo. Ahora los ruleteros también quedaron al día y todavía deben disputar cuatro finales para escapar de la B: Cobresal (9/11), Audax Italiano (23/11), Iquique (30/11) y O’Higgins (7/12).