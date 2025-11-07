Es tendencia:
Con cuatro ex U de Chile: La formación de Unión Española para duelo clave por la salvación ante Colo Colo

Miguel Ramírez está obligado a sumar para tener esperanzas de llegar hasta las últimas fechas con opciones de zafar del descenso.

Por Felipe Pavez Farías

Unión Española va en busca de un nuevo triunfo ante Colo Colo
Unión Española va en busca de un nuevo triunfo ante Colo Colo

Unión Española enfrenta un duelo clave por la salvación. El elenco dirigido por Miguel Ramirez recibe a Colo Colo y de sumar en el Estadio Santa Laura podría salir hasta de zona de descenso directo. 

Por lo mismo, el “Cheíto” no deja nada al azar y por lo mismo quiere mejorar la imagen que dejó la fecha pasada ante Everton. Es que pese a tener un hombre más en cancha, no pudo marcar diferencias y ahora se acabó el margen de error. 

Con Everton tuvimos la chance de tener un hombre de más, pero nos faltó acelerar y desequilibrar cada vez que atacamos. Faltó meter un pase gol. Si nosotros nos desesperamos vamos a estar siempre chocando”, confesó Ramírez en la previa al duelo con el Cacique. 

Ahora con Colo Colo siempre va a haber espacio y debemos ser inteligentes para no permitirles juntarse ni elaborar fútbol porque tienen jugadores desequilibrantes”, apuntó el DT. Ante esto prepara una formación con su mejor gente y que tendrá a cuatro ex Universidad de Chile desde el arranque. 

Según indicó Radio Cooperativa, el once estelar sería con Martín Parra; Kevin Contreras, Fabricio Formiliano, Bianneider Tamayo, y Rodrigo Alarcón; Gonzalo Castellani, Felipe Masrri, Ariel Uribe y Pablo Aránguz, para dejar en ataque a Fernando Ovelar e Ignacio Jeraldinho. 

Pablo Aránguiz será titular contra Colo Colo
La tabla de la Liga de Primera: Unión Española sueña con salir del descenso

La fecha 27ª será clave para Unión Española, ya que si se dan una serie de resultados podría salir de la zona de descenso directo. Para ello, está obligada a sumar ante Colo Colo y que Limache e Iquique no ganen en esta fecha. Por lo que podría ser la jornada de despegue definitivo para los hispanos. 

