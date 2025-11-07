Para Colo Colo los cuatro partidos que le restan de la Liga de Primera es una verdadera final, porque los tiene que ganar todos si quiere tener competencia internacional en 2026.

Con 12 puntos en disputa los albos están a cinco unidades del último equipo que está accediendo a la Copa Sudamericana, Audax Italiano, por lo que se juega el todo o nada en el tramo final.

La primera de las finales que tiene el Cacique será ante Unión Española este sábado en Santa Laura, donde Fernando Ortiz prepara novedades en el once estelar.

Gran sorpresa en la formación de Colo Colo vs Unión Española

Para el duelo ante los hispanos hay dos bajas en Colo Colo, porque no pueden jugar el lesionado Arturo Vidal y el suspendido Víctor Felipe Méndez.

Ante las dos ausencias en la mitad de la cancha se pensaba que iba a volver a la titularidad Esteban Pavez, sin embargo, el Tano Ortiz mantiene al mediocampista en la banca, para modificar el esquema.

La gran novedad en Colo Colo es la presencia de Marcos Bolados desde el primer minuto, quien ingresará como delantero y así se une a Javier Correa y Lucas Cepeda en ataque, dejando a Pavez en la banca, según dio a conocer DaleAlbo.

De esta forma el más posible once del Cacique será con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Claudio Aquino; Lucas Cepeda, Javier Correa y Marcos Bolados.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión Española por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a jugar este sábado 8 de noviembre, cuando desde las 15:00 horas visite a Unión Española en Santa Laura por la Liga de Primera.

