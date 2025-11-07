Colo Colo hace rato que cuenta los días para que este 2025 por fin se vaya. Los albos tienen deseos de hacer borrón y cuenta nueva tras una temporada horrorosa, aunque para eso antes debe por lo menos abrochar alguna clasificación a las copas internacionales del año entrante.

La necesidad de reconstruir el plantel millonario que se armó a inicios de año se hace muy necesario en el Cacique, sobre todo porque para el 2026 se vislumbra una merma económica importante en el club.

Por lo mismo, uno que salió a dar su visión al respecto fue Claudio Palma, quien en charla con RedGol dio la clave perfecta para que los albos puedan resurgir: emular lo que se hizo en la quiebra.

“El club debe volver a su esencia”

El relator partió diciendo que “Colo Colo debe reiterar lo que hizo en la quiebra. Ya no se sostiene lo de traer, traer y traer para un proceso. Mira la Sub 17, hay un par de jugadores interesantes. Lo mismo Sub 20. Si traes jugadores de millones de dólares que no han rendido, cuál es el diferencial de poner siete cabros Sub 20”.

“Colo Colo debe volver a su esencia de cuando resurgió de las cenizas, tener un año de transición y darle tiraje a la chimenea. Si no puede mostrar un par de jugadores en un año, vámonos para la casa”, agregó.

Vicente Pizarro es uno de los canteranos que supo ganarse un lugar en Colo Colo en estos últimos años. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Palma sostuvo que “escucho a los dirigentes que dicen ‘nos vamos a meter la mano al bolsillo’. Y el estadio está igual estructuralmente que cuando llegó Ruiz-Tagle, ninguna mejora. Está más mal que antes de la quiebra, cuando tenía la sede y el teatro”.

Para cerrar y pensando en el próximo DT de los albos, el relator aseguró que “yo traería un técnico que apostara por gente joven, basta ya. Si me dices entre el Chino González o Fernando Ortiz, prefiero al Chino González. Pero es inteligente y ha ido paso a paso. Llegar a Colo Colo con la guerra interna de los bloques, mejor no”.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción este sábado 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas cuando enfrente a Unión Española en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.

