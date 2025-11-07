Colo Colo: revelan postura de Claudio Aquino ante rumores de Independiente

Colo Colo se enfoca en cerrar su irregular temporada de la mejor manera, donde su gran objetivo es clasificar a Copa Sudamericana para la siguiente temporada. Al mismo tiempo, comienzan a aparecer rumores sobre el plantel del próximo año, sobre todo referentes a posibles salidas.

En los últimos días, el nombre de Claudio Aquino fue vinculado a Independiente, donde Gustavo Quinteros estaría interesado en sus servicios. Ambos compartieron en Vélez durante su título en 2024 en Argentina.

Considerando que aún tiene contrato por otra temporada con el Cacique, la información llamó la atención de los hinchas albos. Sin embargo, Edson Figueroa se encargó de calmas las inquietudes de los fanáticos y reveló una importante información en Dale Albo AM.

“Claudio Aquino no va a partir si no le pagan lo que le tienen que pagar, el sueldo que tiene en Colo Colo, en otro club. Además, él no ve con buenos ojos Independiente, porque él conoce la realidad del club y que no pagan los sueldos muchas veces“, señaló el periodista.

Claudio Aquino tiene contrato en Colo Colo hasta 2026 | Photosport

ver también La poderosa promesa de Claudio Aquino en Colo Colo tras la victoria contra Ñublense

La postura de Claudio Aquinoa ante rumores de Independiente

“Está terminando la temporada y va a comenzar el mercado de fichajes, pueden pasar muchas cosas. Pero, hoy, me parece que en los objetivos de Claudio Aquino, que es donde parte todo, porque tendría que tener la voluntad de partir, no está en irse a Independiente“, agregó.

Publicidad

Publicidad

Por último, Edson Figueroa sumó que la familia de Claudio Aquino está bastante cómoda en nuestro país, lo que sin duda influiría en su decisión final. “Todo futbolista, si recibe una buena oferta, la puede evaluar, pero no sé si Independiente es el club al que se puede ir“, cerró.