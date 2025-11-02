ver también Llegó a Colo Colo por 1,8 millones de dólares y ahora suena en Independiente de Gustavo Quinteros

Colo Colo derrotó a Ñublense por 0-1 en el marco de la fecha 26 de la Liga de Primera y alcanzó 38 puntos en el octavo lugar de la tabla, a la caza de Palestino (42), que en el séptimo casillero cierra los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Tras el duelo, uno de los que habló en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán fue Claudio Aquino. El mediocampista del Cacique valoró el triunfo conseguido por Colo Colo y dejó una promesa para el cierre de una temporada que ha estado lejos de ser la espera para los albos.

“Importante para nosotros seguir sumando para no alejarnos de la zona de Copa Sudamericana. Creo que hicimos un buen partido. Hay cosas que mejorar, como el último pase. Tuvimos muchas situaciones que no las terminamos bien, pero hicimos un buen partido“, dijo Aquino.

ver también Tabla: Colo Colo se acuerda de ganar y se mete en la pelea por un cupo internacional

Aquino y Colo Colo: “Si ganamos clasificamos”

El argentino agregó que “nosotros tenemos en la cabeza que tenemos que ganar todos los partidos que quedan. No importa a cuántos puntos estemos, sabemos que si ganamos todos los partidos clasificaremos a una copa“.

Aquino se mentaliza en sumar cuatro triunfos en los últimos cuatro partidos de Colo Colo 2025.

“Vamos a ir partido a partido. Ojalá podamos ganar los cuatro encuentros que nos quedan para poder meternos en zona de copa“, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Colo Colo debe cerrar la temporada con los duelos contra Unión Española (visita), Unión La Calera (local), Cobresal (V) y Audax Italiano (L).

ver también Vicente Pizarro deja un claro mensaje a sus compañeros en Colo Colo: “Somos responsables de…”

En lo que respecta al próximo partido, Colo Colo visitará a Unión Española el próximo sábado 8 de noviembre, por la vigesimoséptima fecha de la Liga de Primera, en el estadio Santa Laura. Los Rojos son penúltimos en la tabla y luchan por salir de la zona de descenso.