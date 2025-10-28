Llegó a Colo Colo por 1,8 millones de dólares y ahora suena en Independiente de Gustavo Quinteros

Colo Colo sigue sin encontrar el rumbo en la Liga de Primera. El equipo dirigido por Fernando Ortiz no logra afianzarse y ahora ante Deportes Limache dejó escapar la chance de sumar tres puntos de oro para acercarse a la Copa Sudamericana.

Lejos de copas internacionales, el plantel albo podría vivir un éxodo masivo de jugadores al no tener competencias en el continente. Lo que miran muy de cerca desde Argentina y apuntan a uno de los refuerzos que llegó en este 2025.

Esto tiene relación con Claudio Aquino, que justamente ante Limache volvió al gol. El volante creativo fue uno de los pocos rescatables en la jornada en el Estadio Nacional. El tema es que medios cercanos a Independiente aseguran que es uno de los buscados por Gustavo Quinteros para el 2026.

El “10” albo ya conoce al DT e incluso fueron campeones en Vélez. Por lo que ya sabe lo que puede rendir el jugador y conoce a la perfección los funcionamientos de su estilo de juego. Por lo que no se descarta un esfuerzo por Aquino. Hasta se especula con que habrían jugadores del Rojo como moneda de intercambio.

Quinteros estaría en la búsqueda de Aquino para el 2026. El DT ya lo dirigió en Vélez y fueron campeones

Esto debido a que Colo Colo pagó US$ 1,8 millones por la carta del jugador. Pese a ello, no se ha podido confirmar su cartel de refuerzo, y al no tener copas internacionales aseguran desde el otro lado de la Cordillera que sería uno de los primeros en buscar nuevos rumbos.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique debe volver a jugar por la Liga de Primera este sábado 1 de octubre. Colo Colo visita a Ñublense en un duelo clave por acercarse a copas internacionales y acortar la distancia con Cobresal. El encuentro está programado para las 18:00 horas y será transmitido por TNT Sports y HBO Max.