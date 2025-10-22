Es tendencia:
Ex compañero de Claudio Aquino en Vélez sorprende a todo Colo Colo y revela el futuro: “Ese puesto…”

Este zurdo que fue campeón junto al "10" de Colo Colo en el Fortín reconoció que ha charlado con él y también dio una pista clara para el mercado de pases que se avecina.

Por Jorge Rubio

Claudio Aquino llegó desde Vélez Sarsfield como figura estelar del Colo Colo que afrontaría el centenario de la institución. Y aunque ha dejado algunas muestras de su calidad técnica, las expectativas que levantaron en el Cacique con el fichaje del “10” no han sido satisfechas.

Son cinco goles y cuatro asistencias los que pudo aportar Aquino. Aunque justo es decirlo, serían más pases-gol si su compatriota argentino Javier Correa hubiese estado más fino. Sobre todo en el Grupo E de la Copa Libertadores. En ese contexto, hace algunas semanas se puso un traspaso en la mesa.

Un trueque por el chileno Diego Valdés, quien no ha podido consolidarse en el primer equipo del Fortín. Así las cosas, Aquino podría volver al estadio José Amalfitani, donde tiene varios conocidos. Uno de ellos es Francisco Pizzini, quien también estuvo en el plantel de Gustavo Quinteros que logró el título en la Liga Profesional de Argentina.

En un diálogo con Yo Soy Fortín, Pizzini reveló conversaciones con el talentoso volante ofensivo de 34 años. “Con Aquino nos mensajeamos y nos extrañamos. Me encantaría que vuelva, pero ese puesto está bastante cargado hoy”, marcó el ex jugador de Independiente de Avellaneda.

Pizzini da a entender que el trueque de Aquino con Colo Colo para volver a Vélez no tiene asidero

Claudio Aquino apareció como opción de refuerzo para Vélez Sarsfield, que le daría a Colo Colo a Diego Valdés para el retorno del trasandino. En ese contexto, el seleccionado chileno es uno de los que pelea por ese puesto de volante ofensivo.

También asoma en esa demarcación Manuel Lanzini, quien llegó al club velezano desde River Plate. Y Tomás Galván, un mediocampista formado en las inferiores de la Banda Sangre. Hay otros más que pelean desde atrás, como el enganche mundialista Sub 20 Tobías Andrada.

“Uno siempre sueña con tener a los mejores jugadores a su lado y creo que Claudio es uno de ellos”, manifestó Pizzini sobre Aquino. El “10” de los albos fue titular ante Coquimbo Unido, aunque no terminó ese partido. En los 67 minutos, el enganche le dejó su lugar a Leandro Hernández.

