Claudio Aquino llegó desde Vélez Sarsfield como figura estelar del Colo Colo que afrontaría el centenario de la institución. Y aunque ha dejado algunas muestras de su calidad técnica, las expectativas que levantaron en el Cacique con el fichaje del “10” no han sido satisfechas.

Son cinco goles y cuatro asistencias los que pudo aportar Aquino. Aunque justo es decirlo, serían más pases-gol si su compatriota argentino Javier Correa hubiese estado más fino. Sobre todo en el Grupo E de la Copa Libertadores. En ese contexto, hace algunas semanas se puso un traspaso en la mesa.

Un trueque por el chileno Diego Valdés, quien no ha podido consolidarse en el primer equipo del Fortín. Así las cosas, Aquino podría volver al estadio José Amalfitani, donde tiene varios conocidos. Uno de ellos es Francisco Pizzini, quien también estuvo en el plantel de Gustavo Quinteros que logró el título en la Liga Profesional de Argentina.

Francisco Pizzini reconoció echar de menos a Claudio Aquino en Vélez. (Gustavo Garello/Getty Images).

En un diálogo con Yo Soy Fortín, Pizzini reveló conversaciones con el talentoso volante ofensivo de 34 años. “Con Aquino nos mensajeamos y nos extrañamos. Me encantaría que vuelva, pero ese puesto está bastante cargado hoy”, marcó el ex jugador de Independiente de Avellaneda.

Claudio Aquino y Francisco Pizzini en Vélez. (Rodrigo Valle/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

ver también “Hay cosas…”: Claudio Aquino y Colo Colo no se relajan tras goleada a Iquique

Pizzini da a entender que el trueque de Aquino con Colo Colo para volver a Vélez no tiene asidero

Claudio Aquino apareció como opción de refuerzo para Vélez Sarsfield, que le daría a Colo Colo a Diego Valdés para el retorno del trasandino. En ese contexto, el seleccionado chileno es uno de los que pelea por ese puesto de volante ofensivo.

Tweet placeholder

También asoma en esa demarcación Manuel Lanzini, quien llegó al club velezano desde River Plate. Y Tomás Galván, un mediocampista formado en las inferiores de la Banda Sangre. Hay otros más que pelean desde atrás, como el enganche mundialista Sub 20 Tobías Andrada.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“Uno siempre sueña con tener a los mejores jugadores a su lado y creo que Claudio es uno de ellos”, manifestó Pizzini sobre Aquino. El “10” de los albos fue titular ante Coquimbo Unido, aunque no terminó ese partido. En los 67 minutos, el enganche le dejó su lugar a Leandro Hernández.