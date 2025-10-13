Claudio Aquino cuenta los días para afrontar un difícil desafío con Colo Colo, pero mientras llega aquel partido ante Coquimbo Unido aprovechó de visitar la concentración de Argentina en el Mundial Sub 20. La Albiceleste se instaló en la semifinal del torneo tras vencer con claridad a México.

El equipo adiestrado por Diego Placente se cruzará ante Colombia en la ronda de cuatro mejores. Y el enganche de los albos quiso recordar viejos buenos tiempos en su época de campeón en la Liga Profesional trasandina. Un título que alzó junto a Vélez Sarsfield, que en aquel momento dirigía Gustavo Quinteros.

Por eso mismo, el “10” de los albos se reencontró con tres jugadores que conoció en su exitoso paso por el Fortín. Dos de ellos siguen en el cuadro velezano, mientras que el otro ya emigró a Europa: juega en el Benfica de Portugal y tuvo un fuerte mensaje para el público chileno.

Claudio Aquino celebra junto a Maher Carrizo en Vélez Sarsfield cuando fueron campeones. (Rodrigo Valle/Getty Images).

“Sabíamos que sería así el ambiente en Chile. Están intentando ganar y disfrutar este Mundial porque quedaron fuera del otro”, lanzó Gianluca Prestianni, quien no titubeó en dejarle ese palazo a la hinchada nacional que mostró cierta animadversión con los argentinos.

Bastián Aquino, el hijo de Claudio, con tres ex compañeros de su padre. (Foto: Sábado Vélez).

Publicidad

Publicidad

Prestianni fue uno de los jugadores que se fotografió con Bastián Aquino, hijo del volante ofensivo de los albos, que está llamado a ser una pieza clave en el andamiaje ofensivo que pretende Fernando Ortiz en el Cacique. También estuvo Alejo Sarco, una de las figuras del torneo. Y Maher Carrizo, autor de tres conquistas.

ver también Exige más de 275 mil dólares: Cuestionado refuerzo de Colo Colo deja la grande por grave denuncia

Claudio Aquino les desea éxito a sus conocidos de Argentina en el Mundial Sub 20

Claudio Aquino sabe que Argentina sigue en competencia por el Mundial Sub 20 y tiene un difícil desafío venidero tras dejar en el camino a México: la Albiceleste chocará en la semifinal ante Colombia, que ganó su boleto a esta fase tras derrotar a España.

En la otra semi, Marruecos se medirá contra Francia para dirimir a uno de los finalistas. Por eso mismo, el jugador de Colo Colo quiso dejarles sus buenas vibras a sus ex compañeros en el Fortín. Eso sí, el equipo adiestrado por Placente sufrió la baja de un jugador que había sido importante.

Publicidad

Publicidad

El título en Vélez aún le deja buenísimos recuerdos a Claudio Aquino. (Rodrigo Valle/Getty Images).

Se trata de Valente Pierani, zaguero central que pertenece a Estudiantes de La Plata. Un esguince de rodilla sacó al defensor del resto del torneo en la selección de Argentina, que sueña con extender la supremacía en el Mundial Sub 20: tiene seis trofeos en su palmarés y serias chances de bajar el séptimo.