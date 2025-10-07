Colo Colo afina los últimos detalles para volver a la cancha a disputar un examen final antes del regreso de la Liga de Primera. El Cacique viaja al sur del país para enfrentar a Deportes Puerto Montt en un duelo donde quieren estirar lo hecho días atrás ante Deportes Iquique.

La goleada que le propinó el Eterno Campeón a los Dragones Celestes ilusionó a los hinchas con lo que pueda ser el proceso de Fernando Ortiz. Con el Tano el equipo mostró un alza importante a lo hecho este año, aunque en la interna no se relajan y así lo dejó claro Claudio Aquino.

El 10 sacó la voz en la previa del cruce con los Delfines y aprovechó de ponerle paños fríos al momento del Cacique. De hecho, enfatizó en que deben seguir mejorando y que en el amistoso de esta semana no la tendrán nada de fácil.

Claudio Aquino no se confía con Colo Colo y le muestra su respeto a Puerto Montt

Más allá de la ilusión que provocó lo hecho ante Deportes Iquique, en Colo Colo prefieren llamar a la calma. Claudio Aquino conversó con el sitio oficial del Cacique y aprovechó de hablar de lo que han sido los trabajos luego del triunfazo contra los Dragones Celeste.

Claudio Aquino pide seguir mejorando en Colo Colo para poder explotar. Foto: Photosport.

“Bien, contento, trabajando con el grupo que es lo que necesitamos. Corregir las cosas que no hicimos bien en el partido anterior para seguir mejorando. Contento por estos días libres para trabajar y estar a disposición“, señaló de entrada.

Para Claudio Aquino, la pausa del torneo por el Mundial Sub 20 les ha permitido seguir entendiendo la idea de Fernando Ortiz. “Estos días sirvieron para trabajar y adaptarnos a lo que el entrenador nos pide“.

Aunque más allá de eso, el 10 albo enfatizó en que no deben conformarse con lo visto ante Deportes Iquique. “Creo que en el partido anterior lo pudimos hacer de buena manera, hay cosas por corregir y estos días nos vienen bien“.

Finalmente, el ex Vélez Sarsfield le mostró su respeto al rival en el amistoso de esta semana. “Para nosotros será un partido importante y lo tomaremos con la seriedad que se merece. Creo que ellos también tienen un buen equipo para hacernos partido y ojalá podamos hacerlo de la mejor manera“.

Claudio Aquino le baja un poco la locura a los hinchas y llama a Colo Colo a no parar de trabajar para poder arreglar en algo el desastroso centenario. El 10 del Cacique remarcó la necesidad de mejorar los errores para no regalar nada en una recta final donde se jugarán un lugar en copas internacionales en 2026.

¿Cuáles son los números de Claudio Aquino esta temporada?

Con su actuación ante Deportes Iquique, Claudio Aquino llegó a los 35 partidos oficiales en total con Colo Colo esta temporada. En ellos ha aportado con 5 goles y 4 asistencias en los 2.549 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Claudio Aquino intentará ayudar a Colo Colo a seguir por la senda del triunfo. Este miércoles 8 de octubre desde las 20:00 horas el Cacique visita a Deportes Puerto Montt en un amistoso.

