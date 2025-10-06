La U de Chile vuelve a las prácticas para enfrentar lo que será un octubre de definiciones. El Romántico Viajero afina detalles para tratar de meterse en la gran final de la Copa Sudamericana, donde deberá superar a Lanús de Argentina.

El Bulla enfrentará al cuadro de Mauricio Pellegrino, su ex entrenador, intentando alcanzar un cupo en la definición del certamen. Y en la previa, su rival recibió un inesperado apoyo de parte de su archirrival: Colo Colo.

Justo cuando quedan algunos días para que se lleve a cabo el cruce en el torneo continental, el Cacique se dejó ver junto al Granate. Aunque más allá de la rivalidad, hay una explicación para que se diera este sorpresivo encuentro.

Colo Colo se pasea junto a Lanús antes del choque con la U en Copa Sudamericana

En medio de la disputa por un lugar en la final de la Copa Sudamericana, la U de Chile ve a la distancia un insólito apoyo de un club chileno a su rival. Colo Colo compartió junto a Lanús y desató el debate en las redes sociales.

Colo Colo femenino entrenó en las canchas de Lanús y, de paso, le tocó la oreja a la U por la Sudamericana. Foto: Colo Colo.

A través de su cuenta de Instagram, el Cacique compartió una imagen junto a parte del Granate, algo que no cayó bien en los azules. Aunque más allá de los rumores, hay un motivo simple por el que se dio este inesperado encuentro.

Aníbal Mosa está en Argentina acompañando al plantel femenino de Colo Colo mientras disputa la Copa Libertadores. Las Albas entrenaron en la casa de Lanús, momento en que ambas dirigencias aprovecharon de compartir.

De hecho, hasta el propio Carlos Caszely aprovechó para felicitar al Cacique. “Cada día mas orgulloso que tengas buenos amigos en todos lados, dentro y fuera de chile y todo para Colo Colo“, expresó el Chino en la publicación.

Para algunos hinchas azules, esto es una tocada de oreja de parte del Eterno Campeón. Más considerando que en el certamen continental dejaron en el camino a Alianza Lima, el club hermano del Cacique.

Colo Colo aprovecha de pasearse con Lanús mientras se preparan para enfrentar a la U en la Copa Sudamericana. El Bulla hace oídos sordos y se enfoca en llegar de la mejor manera a un encuentro que puede definir su año.

¿Cuándo juega la U y Lanús en Copa Sudamericana?

La U de Chile se prepara para lo que será el choque con Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. La ida, a disputarse en Santiago, está programada para el próximo jueves 23 de octubre a partir de las 19:00 horas.

¿Cuándo juega Colo Colo femenino en Copa Libertadores?

El plantel femenino de Colo Colo afina los últimos detalles para enfrentar a Sao Paulo en la segunda fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores. El Cacique se verá las caras con el elenco brasileño este lunes 6 de octubre desde las 20:00 horas.

