Se viene una etapa decisiva en el año para Universidad de Chile. El Romántico Viajero enfrentará a Lanús en una de las semifinales de la Copa Sudamericana. La gloria está cerca.

Será en la segunda mitad de octubre, precisamente, que la U tendrá el calendario más cargado. No únicamente Lanús asoma en el horizonte, sino también Universidad Católica, con el importante Clásico Universitario.

Sin embargo, en Universidad de Chile parecen estar decididos a que ese partido se posponga. Es lo que anhela una parte a la cabeza del club, siguiendo el ejemplo de otros clubes. Hubo uno que sabe y que recomendó no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy.

Recomiendan no copiar las tácticas de Jorge Almirón

Como es costumbre, Juan Cristóbal Guarello analizó el presente del fútbol nacional e internacional en su último programa de La Hora de King Kong. En esta ocasión se refirió al duelo de la U ante Lanús y aseguró que es mala idea reprogramar el Clásico Universitario.

“No le hace bien al fútbol chileno que cuando está jugando torneos internacionales, descansen. La U ya pidió suspender el partido con Católica. No le encuentro ningún sentido”, empezó diciendo el comunicador.

“Hay que jugar, porque llegar sin partidos no es buena idea. Los dirigentes de la U no querían jugar la Supercopa con Colo Colo. Jugaron, ganaron y llegaron con el ánimo arriba al partido con Alianza. Los equipos competitivos necesitan regularidad”. agregó.

“Esta cosa que inventó el bandido de Almirón de andar descansando no era pensando en el plantel. Era para él descansar“, enfatizó para, luego, tomárselas con Colo Colo.

“Suspendieron por un cumpleaños, es verdad, yo lo critiqué. ¡Colo Colo tenía una romería y un almuerzo! Y claro, después nos va como nos va“, cerró.

No suspender la Supercopa le jugó a favor a la U | Photosport

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile?

Universidad de Chile jugará ante Palestino, por la Liga de Primera 2025, el próximo lunes 13 de octubre, a las 16.00 horas.