Se viene un entretenido octubre para la Universidad de Chile. Si bien la Liga de Primera 2025 parece desechada, el equipo de Gustavo Álvarez buscará quedarse con el Chile 2, para clasificar directamente a la Copa Libertadores.

No está de más recordar que, junto con eso, el Romántico Viajero tendrá una oportunidad de oro en la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Lanús por las semifinales del torneo continental.

En ese sentido, los dirigidos por Gustavo Álvarez quiere contar con su mejor dotación de jugadores. Sin embargo, algunas lesiones han causado mellas en el elenco azul. Una de ellas podría llegar a su fin.

¿Vuelve? El esperado regreso en la U de Chile

La Universidad de Chile volvió de unas pequeñas vacaciones. Este lunes, el cuadro laico tuvo entrenamiento de doble jornada, en vista de retomar el rumbo en la Liga de Primera. El próximo desafío es Palestino.

Y uno que sorprendió por su inclusión en los entrenamientos, a la par de sus compañeros, fue Marcelo Díaz. El Chelo sufrió un desgarro en el isquiotibial y está en rehabilitación. Pero, como se mostró bien en los entrenamientos, se especula que puede volver ante el Tino.

Esta sería una buena noticia para el cuadro azul, que tendrá un calendario abarrotado sobre el final del mes. Tras el duelo con Palestino, tendrán tres duelos en cinco días, dos de ellos por la Copa Sudamericana, ante Lanús.

Marcelo Díaz podría volver | U de Chile

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile?

Universidad de Chile jugará ante Palestino, por la Liga de Primera 2025, el próximo lunes 13 de octubre, a las 16.00 horas.