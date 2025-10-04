Universidad de Chile ya piensa en el próximo año. Con el fin de la Liga de Primera 2025 cerca y una Copa Sudamericana que avanza hacia instancias definitorias, se puede empezar a mirar más allá del horizonte de esta temporada.

En ese sentido, ya se piensa quién será el portero que le hará competencia a Gabriel Castellón. Hay dos nombres que han aparecidos como tentadores en el cuadro laico: Gabriel Arias y Tomás Ahumada.

No obstante, el reconocido comentarista de La Magia Azul, Tito Awad, conversó con Bolavip Chile se cuadró con una nueva idea. Se trata de la incorporación de un arquero con pasado en Colo Colo.

Un cruce de vereda: Tito Awad clama por competencia de Gabriel Castellón

Gabriel Castellón es titular seguro en Universidad de Chile. Sin embargo, también ha alternado con Cristopher Toselli, portero con pasado en la UC que termina contrato este año.

Por eso, Tito Awad se mete en la conversación sobre el futuro arquero de la Universidad de Chile, descartando a Gabriel Arias y Tomás Ahumada. “Yo prefiero a Ignacio González porque la U realmente necesita un arquero“, señaló, pidiendo, además, un goleador.

“Respecto al delantero, la U necesita un pepero y no sé si Eduardo Vargas sea goleador. En ese sentido, prefiero a Felipe Mora“, cerró el comentarista de La Magia Azul.

Castellón, el portero fijo de la U | Photosport

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile?

El Romántico Viajero vuelve al ruedo el lunes 13 de octubre, cuando enfrente a Palestino. El duelo está programado para las 16.00 horas de aquel día.