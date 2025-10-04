Bellos eran aquellos momentos en que todavía se le tenía fe a la Selección Chilena Sub-20, dirigida por Nicolás Córdova. Los tres partidos del Grupo A del Mundial de la categoría terminaron borrando la algarabía.

Un triunfo sobre el final, ante Nueva Zelanda, y luego dos derrotas. Por lo único que la Selección Chilena Sub-20 está en octavos de final del Mundial, de forma segura, es por las amarillas. Y porque Egipto no hizo otro gol.

El grupo de los críticos de la renovación empieza a hacerse más amplio. Uno de los que se agregó recientemente a su conformación es Jorge Aravena. El Mortero perdió la fe y empieza a preocuparse por lo mostrado por los jóvenes jugadores.

Mortero pone un análisis certero

En conversación con Redgol, el ex seleccionado nacional, Jorge Aravena, se refirió al desempeño de los dirigidos por Nicolás Córdova en el Mundial Sub-20. El Mortero no tuvo pelos en la lengua.

“En estos tres partidos Chile no ha mostrado superioridad ante ningún rival. Ante Nueva Zelanda lo perdimos en la lucha de los últimos minutos y, los otros dos, los perdimos de forma increíble“, enfatizó.

“Ahora, perdimos ante una selección egipcia que, salvo un par de jugadores, los demás eran bastante limitados”, agregó el ex jugador de La Roja.

“Lo cierto es que es preocupante, porque si nosotros nos ponemos a pensar, se supone que estos chiquillos son el recambio para la selección grande. Y jugando así… hoy no hubo ni uno solo que marcara diferencia. Demasiado preocupante“, cerró, acongojado.

El gol del triunfo egipcio | Photosport

¿Contra quién jugará Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20?

La Selección Chilena Sub-20 aún no conoce a su rival en la siguiente ronda. Sin embargo, saldrá entre México, Brasil y España. Los cuates jugarán ante el líder del grupo, Marruecos, mientras que la Canarinha y los peninsulares se medirán entre sí.

