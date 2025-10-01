Era un mal presagio para la Sub-20 que la Selección Chilena quedase última de las Eliminatorias al Mundial 2026. Pero, a veces, las realidades de los juveniles y la Adulta son dispares. El equipo de Nicolás Córdova parece seguir con la herencia de sus predecesores.

Tras la derrota ante Japón, es poco lo que queda por ilusionarse con el cuadro nacional. Sobre todo, considerando que tampoco se han mostrado grandes pasajes en los dos primeros duelos. Al menos, quedan chances de tener un cruce accesible en los octavos de final.

Sin embargo, no solamente perdimos en la cancha. Si bien Japón fue superior a los chilenos en los noventa minutos, también lo hizo en la galería, donde dieron tremendo ejemplo.

ver también El triste récord que rompió la Selección Chilena Sub-20 en el Mundial

Lecciones a tomar en cuenta

Solemos mirar a Europa o, en materia más continental, a Brasil o Argentina. Claro, el fútbol en esos países suele tener mucho que decir en materia deportiva. Pero, Japón puede enseñar cosas culturales que podríamos imitar.

De hecho, tal como suele suceder en todas las canchas del mundo, los hinchas japoneses que visitaron el Estadio Nacional para el duelo entre nipones y chilenos, lo hicieron de nuevo. Antes de salir del recinto, recogieron toda la basura a su alrededor. Cracks.

Esto ya se ha hecho una costumbre japonesa en los estadios. Pero, como no tenemos muchas oportunidades de enfrentarnos a los asiáticos, esta vez vivimos desde cerca su respeto. Aplausos.

Publicidad

Publicidad

Japón nos ganó en la cancha y la galería | Photosport

¿Cuándo juega la Selección de Chile Sub-20 ante Egipto?

Este duelo se disputará el viernes 3 de octubre, a las 20.00 horas, en el Estadio Nacional. Un empate mete a Chile en octavos, pero un triunfo permite un mejor posicionamiento en el grupo y, por ende, un rival más accesible, en teoría, en octavos de final.

Publicidad

Publicidad