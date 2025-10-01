No fue un buen resultado. La Selección Chilena Sub-20 cayó por 2-0 ante su símil de Japón y resignó el primer puesto del Grupo A del Mundial de la categoría. Ahora, el equipo nacional tendrá que concentrarse en Egipto.

Fue un partido poco afortunado para la Selección Chilena, que tuvo que sufrir el cobro de dos penales en contra. De esta forma, terminó sucumbiendo en un grupo que parecía hecho a la medida del local.

Para Juan Cristóbal Guarello, esto no es culpa de los jóvenes jugadores. De hecho, ni siquiera es culpa del DT de la Selección Chilena Sub-20, Nicolás Córdova. Todo tiene que ver con un contexto más general del fútbol chileno.

Guarello encuentra el momento exacto en que todo se pudrió

La Hora de King Kong suele ser un espacio donde Juan Cristóbal Guarello desentraña los motivos nucleares del quehacer noticioso del fútbol chileno. En esta ocasión, el comunicador analizó el porqué de la mala actuación de Chile en el Mundial Sub-20 y encontró el momento exacto en que todo se fue a las pailas.

“Fueron dos cosas. Primero, que las Sociedades Anónimas durante mucho tiempo descansaron la formación en plata que venía del IND. Se olvida esto, pero hasta hace doce, trece años, las divisiones juveniles recibían cinco o seis millones al año. Un día el IND se dio cuenta que le estaba financiando el negocio a los equipos, que después vendía a los jugadores y era flor de negocio. Esa palta se cortó“, dijo como primera explicación JCG.

“Lo segundo, se vendían derechos de la Selección Adulta, televisión y merchandising, en cien millones de dólares o más. Eso se pasaba a los clubes para sus divisiones inferiores, en tiempos de Jadue, pero en realidad iban como ganancia a los bolsillos de las Sociedades Anónimas“, añadió el comunicador.

Chile volverá a jugar en el Nacional | Photosport

¿Cuándo juega la Selección de Chile Sub-20 ante Egipto?

Este duelo se disputará el viernes 3 de octubre, a las 20.00 horas, en el Estadio Nacional. Un empate mete a Chile en octavos, pero un triunfo permite un mejor posicionamiento en el grupo y, por ende, un rival más accesible, aparentemente, en octavos de final.