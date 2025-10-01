Le tocó estar en un tiempo en que la Universidad de Chile lo ganaba todo. Con Jorge Sampaoli en banca, el Romántico Viajero ya había sido campeón de la Copa Sudamericana y seguía su paso triunfante en el torneo local.

Fue allí que le tocó llegar a Raúl Ruidíaz. El atacante peruano la venía de romper en la U peruana y ahora intentaba hacer lo propio en Chile. Si bien no encandiló en el Bulla, sí es recordado por la final del Apertura 2012.

En un Estadio Nacional repleto, le tocó tirar uno de los penales con los que la Universidad de Chile venció a O’Higgins de Rancagua en la final de aquel torneo. El peruano tuvo la osadía de picar la pelota, dejando a todo el mundo estupefacto. Atónito y, luego, rebosante de alegría, el hincha de la U lo odió por unos segundos y lo terminó amando aquella tarde.

Peruano “conchetugol” y sus amigos de la U

Aquella tarde, picó uno de los penales de la definición del título con O’Higgins, como si fuera Zinedine Zidane o Alexis Sánchez en la final de la Copa América. Sin embargo, el balón pegó en el travesaño primero, provocando un “peruano conechetu…” en toda la hinchada azul. Luego, el balón entró y todos gritaron el gol. Resultado, un apodo: peruano conchetugol.

El tiempo ha pasado y, actualmente, Raúl Ruidíaz juega en el Almirante Grau de su país. Tuvo un paso largo por el fútbol estadounidense, siendo la carta de gol del Seattle Sounders. De regreso a su país, este 2025, ahora le toca enfrentar a Alianza Lima por la liga local y por eso le preguntaron por la U de Chile.

“Tengo dos amigos en la U de Chile, Marcelo Díaz y Charles Aránguiz. Ganaron con Alianza Lima el partido de local. Lo pude ver poco, pero si ganaron es porque jugaron mejor“, reflexionó el peruano, entrevistado en el aeropuerto de Lima.

¿Cuáles fueron los números de Raúl Ruidíaz en la Universidad de Chile?

Con un total de 24 partidos jugados en 2012, el peruano consiguió un total de ocho goles y una asistencia, siendo campeón del Apertura 2012, en la ya mencionada final con el Capo de Provincia.

