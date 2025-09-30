Ha pasado mucha agua bajo el puente, pero sigue siendo un tema complejo. Lo que sucedió hace más de un mes en Avellaneda, en medio del partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile, sigue generando escozor.

Fueron imágenes violentas, deshumanizantes, que quisieron ser justificadas desde el equipo local, tratando de empatar muchas veces las cosas. Pero, evidentemente, lo que queda es dolor, para el fútbol en general.

Hay mucho más que culpas y culpables. Lo importante es que los hechos de Avellaneda no se vuelvan a repetir. No obstante, hay publicidades que se han beneficiado del tema y en Argentina parecen gozar cada cierto tiempo con ello.

Campera para ir a Chile

Es lo que pasa con una tienda de ropa que vende un cortaviento de Independiente y que lo promociona pensando en los terribles acontecimientos del 20 de agosto.

“La campera perfecta para ir de vacaciones a Chile. Si sos fanático del Rojo, mira lo que es esta joyita retro“, dice la publicidad con la que la tienda La Copa se hace promoción en Instagram y en sus redes sociales.

Esta tienda, cuyo usuario en Instagram es @lacopa.indumentaria, suele hacer humor con la venta de sus prendas. Esta vez, quizás, tocó un tema algo sensible, aunque algunos sabrán tomarlo con gracia.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana?

El Bulla recibirá a Lanús en el Estadio Nacional. Será el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas. La vuelta, se jugará la semana siguiente, el jueves 30 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires.

