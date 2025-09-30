Alexis Sánchez empieza, poco a poco, a adaptarse nuevamente al fútbol español. Con pasos por cuatro de las cinco ligas más grandes de Europa, el Maravilla no debería tener problemas para tomar vuelo en La Liga, vistiendo la camiseta del Sevilla.

Eso sí, los años pueden empezar a pasar la cuenta. Alexis ya tiene 36 años, edad de declive en el fútbol. No obstante, sigue en el primer nivel del deporte y quiere demostrar que aún tiene esa chispa que lo caracterizó durante toda su carrera. De hecho, eso es lo que está haciendo.

Pero, convengamos, hubo momentos en los que Alexis Sánchez estaba, incluso, entre los mejores del mundo. Es cosa de revisar sus pasos por el Barcelona, el Manchester United, el Arsenal o, incluso, el Inter de Milán. Si bien fue un crack dentro de la cancha en cada una de esas escuadras, también hay que resaltar a sus amistades fuera de ella. Hubo uno que lo acompañó en ambas dimensiones.

Terrible momento para el gran amigo de Alexis

Romelu Lukaku coincidió dos veces con Alexis Sánchez. Primero, lo hizo en el Manchester United, donde se hicieron amigos. Luego, ya consolidada su amistad, volvieron a verse las caras en el Inter de Milán. De hecho, todo indica que fue el belga el que convenció al Maravilla de irse al club lombardo.

Pese a los momentos de felicidad que pudieron compartir, en la actualidad a Lukaku le toca pasar un momento oscuro. A los 58 años de edad, falleció su padre, Roger Lukaku, quien fue delantero de la Selección de la República Democrática del Congo, en tiempos en que se llamaba Zaire.

Alexis Sánchez y Romelu Lukaku volvieron a coincidir en el Inter | Getty Images

“Gracias por enseñarme todo lo que sé. Siempre estaré agradecido y te apreciaré. La vida no volverá a ser la misma, pues me protegiste y me guiaste como nadie más hubiera podido hacer. No seré el mismo. Las lágrimas y el dolor me acompañaran por largo tiempo, pero Dios me entregará la fuerza para volver“, escribió el delantero belga en sus redes sociales, apenado por la pérdida de su padre.

¿Cuándo coincidieron Alexis Sánchez y Romelu Lukaku?

Ambos coincidieron en el Manchester United. Mientras el belga llegó en julio de 2017 a los Diablos Rojos, el Maravilla lo hizo en enero del 2018. Luego, Lukaku llegó al Inter de Milán el 8 de agosto de 2019. El tocopillano, motivado por su amigo, llegó a Lombardía veinte días después.