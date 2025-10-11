Es tendencia:
Primera B

Jamás pensado: ídolo de Manchester United asistirá a duelo de Magallanes vs Santiago Morning

Algo tan increíble como real. Uno de los mejores jugadores de este siglo de los Diablos Rojos estará en Chile viendo un partido de la Primera B.

Por César Vásquez

© Getty ImagesManchester United en su época dorada.

El fútbol chileno tiene situaciones tan extrañas como increíbles. Es lo que sucederá en el duelo de Magallanes y Santiago Morning, donde en las tribunas estará una leyenda del Manchester United.

La Primera B regresó la semana pasada con grandes duelos y una pelea por el ascenso que no da tregua entre los equipos que quieren salir de los potreros y buscan ascender a la máxima categoría. La división de plata siempre regala emociones.

La leyenda que estará en Magallanes vs Santiago Morning

Magallanes será local ante Santiago Morning en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés de San Bernardo. Si bien ninguno de los equipos está en la parte alta de la tabla. De hecho, todo lo contrario. La Academia está en el 11° lugar y el Chago es el último de la B.

Fue compañero de Alexis y acusó a Mourinho de presionar su salida a favor del chileno

Claro que al que le gusta el fútbol, disfruta de cualquier partido. Así lo demuestra Ruud van Nistelrooy, quien estará en las tribunas viendo el partido de la Primera B. Sí, leyó bien, el histórico goleador de Países Bajos estará presente en el encuentro que se jugará este sábado 11 de octubre a las 12:30 horas.

El periodista Rodrigo Arellano confirmó la noticia, donde el ex goleador de Manchester United y Real Madrid, entre otros, arribará a Chile y tiene contemplado asistir al partido de la Primera B. También podría ir a otros duelos del fútbol nacional.

Ruud van Nistelrooy, hoy DT, va rumbo a Chile. Como en sus tiempos de Premier League, estará en la cancha un sábado por la mañana. Magallanes vs Santiago Morning está en su agenda. El goleador quiere vivir nuestro Ascenso en San Bernardo“, indicó el periodista en X.

Ruud van Nistelrooy fue figura en Real Madrid. Imagen: Getty

Ruud van Nistelrooy fue figura en Real Madrid. Imagen: Getty

Van Nistelrooy en la actualidad es entrenador, aunque está sin club tras su paso por Leicester City en la temporada pasada. Ahora tendrá la oportunidad de vivir la magia de la Primera B en Chile, en una de esas se anima a probar un tradicional sándwich de potito. Visita de lujo.

