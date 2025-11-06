La selección chilena ya tiene todo listo para lo que será la última doble fecha FIFA, donde disputará importantes amistosos. La Roja viajará a Europa para enfrentar a Rusia y Perú, en dos duelos para los que contará con una de las mayores promesas de nuestro fútbol: Ian Garguez.

El defensor ha sido un pilar para Palestino en la presente temporada y a sus 20 años parece estar consagrando su carrera. Con un misterio sobre lo que será el 2026, el zaguero intenta enfocarse en terminar lo mejor posible la campaña, pero también mirando a su futuro.

Tras ser convocado por Nicolás Córdova para los últimos amistoso de Chile, el joven valor del Tino sueña en grande. De hecho, se atrevió a revelar el grande al que quiere llegar en un tiempo más y así transformarse en uno de los referentes de nuestro país.

Ian Garguez quiere dar el salto a un gigante de Europa

Ian Garguez no se conforma con poco y espera que la vida le permita seguir cumpliendo sueños. Siendo una de las principales figuras jóvenes de nuestro país, se ganó su lugar en la selección chilena y ahora piensa en dar el salto en su carrera.

En conversación con LUN, el defensor reveló cuáles son sus planes a futuro. “Obviamente, todos queremos llegar a Europa. Sé que es difícil, pero uno tiene que trabajar y dar todo lo de uno“, señaló.

¿Pero hay algún grande de Chile que le interese? Al parecer no, ya que Ian Garguez sorprendió al revelar el gigante al que quiere llegar y así ser un pilar del balompié criollo en unos años más.

Ante la pregunta de en qué equipo quiere jugar, el defensor no se anda con cosas y sorprende con su elección. “En el Manchester United“, destapó el joven valor de Palestino.

Para lograrlo, primero debe seguir sumando minutos y tomando un rol fundamental ya sea en su actual club o en otro. Lo principal es que no pierda ritmo y así responda a las esperanzas que hay puestas sobre él.

Ian Garguez no quiere conformarse con poco y pone la mira en el fútbol europeo para seguir su carrera. El defensor quiere llegar a Europa y se esfuerza para demostrar que tiene las condiciones.

¿Cuáles son los números de Ian Garguez esta temporada?

En lo que va de temporada 2025, Ian Garguez ha logrado disputar un total de 22 partidos oficiales con Palestino. En ellos ha aportado con 1 gol y 3 asistencias en los 1.428 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Chile?

Ian Garguez buscará seguir sumando minutos para llegar a pelear una camiseta de titular en Chile. La Roja volverá a la acción este 15 de noviembre cuando visite a Rusia en un amistoso con horario por definir.

