No pudo. La Selección Chilena Sub-17 cayó en su estreno en el Mundial de Qatar, ante Francia. El elenco liderado por Sebastián Miranda tuvo un primer tiempo marcado por el orden defensivo, pero en la segunda mitad todo se derrumbó.

Sin embargo, en la primera mitad la historia bien pudo cambiar. Ocurrió un hecho que pudo significar la ventaja parcial de Chile. Esto habría desembocado en otro partido y, quién sabe, quizás estaríamos narrando otra crónica.

Fue Yastin Cuevas el que estuvo a nada de abrir la cuenta para La Rojita. Tras un error de Francia en el fondo, el delantero de Colo Colo quedó mano a mano con el portero galo e intentó un globito. No obstante, el balón se fue por encima del travesaño.

Un equipo con sabor a Vidal

Se podría decir que esta Selección Chilena Sub-17 tiene cierto parentesco lejano con Arturo Vidal. El propio Yastin Cuevas es parte de ese engranaje que une al King y a los jugadores nominados de Colo Colo para el Mundial.

Son cinco los futbolistas albos que dicen presente en el elenco de Sebastián Miranda: Bruno Torres, Alonso Olguín y Matías Orellana en defensa; Cristián Díaz en el mediocampo; y el propio Yastin Cuevas en la delantera. Tres de ellos fueron titulares ante Francia.

El lejano parentesco tiene que ver con lo que ocurrió en junio de 2024, cuando en Colo Colo decidieron sacar de su cargo a Ariel Paolorossi, quien estuvo cinco años como encargado de la Proyección alba y que dejó proyectos de grandes jugadores, como Vicente Pizarro, Damián Pizarro y Alexander Oroz, entre otros.

Justo en esa mitad de 2024 agarró el mango caliente de los juveniles Hugo González. Ante la indefinición de la dirigencia, terminó quedándose y potenciado a figuras de la Sub-16 alba, como el propio Yastin Cuevas y Bruno Torres. El DT fue el mítico formador del propio Arturo Vidal.

¿Cuándo vuelve a jugar La Rojita en el Mundial Sub-17?

Chile tendrá uno de sus partidos más importantes el próximo sábado 8 de noviembre a las 09.30 horas de nuestro país. Será ante Uganda, el supuesto rival más débil del grupo.

