Últimamente, los amantes de la Selección Chilena sólo vivimos de los recuerdos. Una vez pasada la oscura época de Ricardo Gareca, los primeros pasos de Nicolás Córdova tampoco es que auguren algo muy fuera de lo común.

Y, lo peor, es que lo común, en la actualidad, es nefasto. Malos resultados y las esperanzas por el suelo, de la Selección Chilena que nos dio tantas alegrías, ya no quedan ni siquiera los cimientos.

Sin embargo, hay posibilidades de ver de nuevo a los protagonistas de esas pretéritas algarabías. El evento “Rojo Histórico” reunirá a los jugadores que ganaron el bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y a los que levantaron la Copa América.

Vuelve a vestir La Roja

Pese a que la convocatoria está llena de ídolos de renombre, hay uno que destaca por la polémica generada recientemente. Se trata de Esteban Paredes, quien fue el responsable de la resta de puntos que viene de sufrir Santiago Morning en la Primera B y que lo condenó al descenso.

El ídolo de Colo Colo, que tantas alegrías le dio al Cacique, ahora será parte de este tremendo duelo. Y esta vez no estará en la banca como ayudante, sino que como el gran delantero que fue.

Los otros nombres nominados para la instancia son: Iván Zamorano, Jaime Valdés, Reinaldo Navia, Sebastián González, David Pizarro, Matías Fernández, Jean Beausejour, Waldo Ponce, Pedro Reyes, Mauricio Pinilla, Patricio Ormazábal, Cristián Álvarez, Gonzalo Jara, Milovan Mirosevic, Fabián Orellana, Manuel Ibarra, Esteban Paredes, José Rojas, Nicolás Peric, Claudio Maldonado, Héctor Tapia, Jaime Valdés, Pablo Contreras, Rafael Olarra, Jorge Valdivia, David Henríquez y Marcos González.

¿Cuándo será el evento Rojo Histórico?

Este evento se disputará el próximo sábado 22 de noviembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, desde las 20:00 horas (con transmisión por TV abierta de Chilevisión).