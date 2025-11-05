La Selección Chilena Sub-17 cayó en su debut en el Mundial de la categoría, ante Francia. El elenco nacional no pudo ante un combinado europeo de gran calibre y acabó abajo por 2-0.

Los goles de los europeos fueron obra de Chris Batola (54′) y Remi Himbert (63′), dejando a Chile con cero puntos en su inicio en el Grupo K. En paralelo, Canadá venció a Uganda por 2-1. La Rojita es última, por el momento.

¿Podrá clasificar pese al mal inicio? Lo cierto es que una caída ante Francia estaba dentro de los cálculos probables. Además, hay que resaltar que son doce grupos, por lo que los ocho mejores terceros también clasifican a la ronda siguiente. Hay muchas chances aún.

Se la juega: la Inteligencia Artificial predice lo que sucederá

Fuimos a preguntarle a alguien sin emociones de por medio. Se trata de la Inteligencia Artificial de Microsoft, Copilot, que nos entregó su respuesta a la siguiente pregunta: “Tras perder con Francia en el debut del Mundial Sub-17, ¿cómo crees que le irá a Chile en la fase de grupos y hasta donde llegará en el Mundial de Qatar 2025?“.

Para la IA las cosas son claras. “Perder con Francia en el debut no es definitivo: Francia es una de las potencias juveniles y el resultado era el choque más difícil de la llave. Contra rivales como Canadá y Uganda, Chile todavía tiene opciones claras de pelear por la clasificación si ajusta detalles claves”, sentenció, dando tres escenarios posibles.

¿El escenario más probable?: “Chile termina segundo o tercero del grupo“. ¿El escenario optimista?: “Chile queda primero o segundo si gana ambos partidos y mantiene solidez defensiva“. ¿Y el escenario pesimista?: “Si pierde o empata mal frente a Canadá y/o Uganda y queda sin puntos o con diferencia negativa, queda eliminado en fase de grupos“.

Tras esto, Copilot aseguró que, de todas formas, lo más probable es que Chile clasifique a dieciseisavos de final, con una probabilidad moderada-baja de entrar en octavos, “dependiendo del rival de la llave”. “Tendrán que corregir los errores defensivos y ganar en contraataque“, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar La Rojita en el Mundial Sub-17?

Chile tendrá uno de sus partidos más importantes el próximo sábado 8 de noviembre a las 09.30 horas de nuestro país. Será ante Uganda, el supuesto rival más débil del grupo.

