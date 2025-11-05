Es tendencia:
Selección Chilena

¡Es hermosa! La nueva camiseta de la selección chilena para iniciar el sueño del Mundial 2030

El equipo de todo tendrá una nueva indumentaria en el 2026 para comenzar con todo el proceso rumbo a la cita planetaria de cinco años más.

Por Patricio Echagüe

La Roja tendrá una nueva camiseta para el 2026.
© Photosport.La Roja tendrá una nueva camiseta para el 2026.

La selección chilena comenzará una suerte de travesía en el desierto a la espera de volver a jugarse una opción de clasificar a un mundial. Últimos para este proceso del 2026, no queda otra que esperar a lo que serán las Eliminatorias de la cita planetaria del 2030.

En ese sentido es que Adidas sorprendió al dar a conocer la que serán las indumentarias que una vez finalizado el Mundial 2026 comenzarán a usarse de cara al torneo de cinco año más.

Y ahí destaca la roja nuestra, con un diseño que de seguro generará bastante debate. Y es que no tiene un color base liso, sino que unas especies de flechas que apuntan hacia abajo, esto acompañado de detalles blancos y azules en la zona del cello, además de claro, las clásicas tres tiras de la marca alemana.

La nueva camiseta de la selección chilena

Se espera que a partir del 2026 esta camiseta comience a ser usada por el equipo de todos. Por lo mismo, en los próximos amistosos ante Rusia y Perú en territorio ruso se seguirá utilizando la camiseta que se usó desde el 2024 hasta estos días.

La camisetas de Adidas que se utilizarán en el 2026.

La nueva camiseta que se viene para la selección chilena.

Así se ve la parte trasera de la nueva camiseta de la roja.

Cabe destacar que el contrato de Adidas con la selección chilena se firmó en septiembre del 2021 y tiene una duración de cinco años, hasta diciembre del 2026. Con esto dicho, no sería raro que esta fuese la última camiseta de la marca germana antes de un nuevo cambio de marca.

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja?

El equipo de todos enfrentará a Rusia el 15 de noviembre, mientras que ante Perú jugará el 18 del mismo mes. Ambos partidos se jugará en Sochi.

