Sin duda alguna, la histórica campaña que coronó campeón a Coquimbo Unido tiene a un gran responsable. Esteban González asumió el mando de los Piratas en medio de una polémica y el tiempo le terminó dando más que la razón, ya que además del título, su nombre se instala como opción para la selección chilena.

El estratega, que llegara al puesto luego de la salida de Fernando Díaz, de quien era ayudante, se ha ganado su lugar como una alternativa para la Roja. Hace años que los hinchas piden a un DT chileno y, después de mucho tiempo, hay uno que gana el torneo local.

Pero si bien la idea le entusiasma, el Chino intenta tomarse las cosas con calma y no acelerar ningún proceso. De hecho, remarcó que más que postularse, quiere disfrutar del presente.

Esteban González muestra sus pergaminos para pasar de Coquimbo a la banca de Chile

La gran campaña de Coquimbo Unido tiene a Esteban González como el técnico de moda. El entrenador ha liderado a los Piratas a su primera estrella en la máxima categoría y su nombre comienza a sonar con fuerza para asumir la banca de la selección chilena tras el interinato de Nicolás Córdova.

Esteban González se ganó su derecho a ser opción para la banca de Chile tras el título con Coquimbo Unido. Foto: Photosport.

En conversación con Los Tenores de Radio ADN, el estratega fue consultado por esta opción y fue más que sincero. “Más que candidatearme a la selección, me parece que sé diferenciar la carrera de jugador profesional a la de entrenador, que es como correr una maratón que hay que saber correr“.

“Tomé una decisión muy importante cuando me retiro en 2016 y el 2017 ayudé a Deportes Concepción en el equipo de la resistencia. Después me ofrecieron dirigir, tenía 34 años y me ofrecieron seguir jugando, pero quería tomar esa decisión“, añadió.

En esa misma línea, Esteban González mostró su compromiso con los Piratas, aunque sin negar que le seduce la Roja. “Hoy mis energías están en Coquimbo, mentiría si no digo que quiero dar un paso importante, pero estoy muy bien acá. Ser campeón es un sueño“.

“Viene muy de cerca la recomendación. Uno tiene la capacidad, soy estudioso del fútbol. Mentiría si hablo de economía porque no sé nada, pero sí sé de fútbol. La preparación es parte de mi trabajo, de crecer en mis áreas, que los jugadores entiendan y tengan un aprendizaje significativo. Eso me mueve“, complementó.

Finalmente, el DT remarcó que “los resultados y vitrina de Primera División es grande, pero los desafíos han estado toda mi vida. No me quita el sueño pasar por Santiago, mi foco y energía están puestas acá. Ya llegará el momento, no me quiero apurar, llegará cuando tenga que llegar. Estoy tranquilo por lo realizado“.

Esteban González no se marea con el éxito luego de coronarse campeón con Coquimbo Unido. La selección chilena tiene un nuevo candidato para su banca, pero por ahora las cosas se siguen analizando en la ANFP.

¿Cuáles son los números de Esteban González al mando de Coquimbo Unido?

En su paso por Coquimbo Unido, Esteban González ha logrado dirigir un total de 46 partidos oficiales. En ellos ha conseguido 30 triunfos, 10 empates y 6 derrotas, con 72 goles a favor y 34 en contra. Ganó la Liga de Primera 2025.

¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido?

Esteban González por ahora sólo trabaja con la mira puesta en Coquimbo Unido y en cerrar la temporada de la mejor manera. Este sábado 8 de noviembre desde las 17:30 horas los Piratas viajan a Santiago para visitar a Palestino.