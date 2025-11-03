Es tendencia:
Revelan el secreto de Esteban González en Coquimbo: “La primera vez que dijo campeón…”

El ayudante del Chino González conversó con Redgol, donde aseguró que sí habló de ser campeones con una gran convencimiento.

Por Cristián Fajardo C.

Esteban González evitó toda la temporada hablar del título en Coquimbo.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEsteban González evitó toda la temporada hablar del título en Coquimbo.

Coquimbo Unido se coronó por primera vez en la historia como campeón de la Liga de Primera 2025, luego de vencer por 2-0 a Unión La Calera y sacó la ventaja necesaria para asegurar el primer puesto en la tabla de posiciones.

Un trabajo histórico que lideró el técnico Esteban González, quien fue acompañado por el ex portero Miguel Pinto, donde siempre se les recriminó que no querían hablar de ser campeones, incluso, como una forma de cábala.

Pero fue su mano derecha, el ex portero formado en Universidad de Chile, quien conversó con Redgol, donde ya con el título en el bolsillo abre un poco la intimidad del cuadro Pirata y confirma la vez que el Chino González se vio como el campeón del fútbol chileno.

“Yo recuerdo que a mitad de año, no puedo decir bien con tanto trabajo que era desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas. Muy pocas persona conocen realmente el trabajo en la oficina con el cuerpo técnico. Fue en uno de esos días que recuerdo la primera vez que escuche al Chino decir la palabra campeón”, comentó.

Miguel Pinto se sumó al cuerpo técnico de Coquimbo Unido. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Fue el momento que marcó al camarín de Coquimbo?

Pero es que fue con una voz de que lo podemos hacer y eso inyectó un convencimiento de que lo podíamos hacer, porque vimos cómo cada jugador tenía un respeto gigantesco a nuestro trabajo, hacían lo que le pedíamos, le dábamos libertad para que hicieran y que fueran creativos, nuca los recriminábamos.

¿Fue el momento en que se creyeron el cuento?

Cuando el Chino dijo la palabra campeón y lo dijo con ese convencimiento comenzó a cambiar un ambiente interno, dentro de un búnker, pero con un convencimiento de que lo podíamos realizar. Primero por la primera etapa que fue muy buena y segundo por lo del equipo carretilla que se habló. El hecho de que no se desarmó el equipo y segundo que seguimos trabajando y las críticas hacían fuerte a todo el equipo.

