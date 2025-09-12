Esteban González celebró una victoria que acerca a Coquimbo Unido a consagrarse como campeón. Pero sabe que todavía es temprano para eso. Que hay que ir un partido detrás de otro. Y en esa línea, cree que digerir la victoria ante Ñublense es el primer paso.

“Siempre hemos dicho: los partidos se trabajan. Ñublense tiene muy buen pie y nos complicó durante todo el partido. Tratamos de corregir los errores del primer tiempo, la muestra de sacrificio es muy loable. Estoy muy contento”, manifestó el Chino en un diálogo con TNT Sports.

La periodista Rocío Barraza le preguntó por algunas cábalas en este momento de la temporada. González fue elocuente. “Imagínate no hablara por cábala o trabajáramos por cábala. Sería faltarles el respeto a estos jugadores. Hay mucho trabajo, mucha planificación. Los jugadores son los dueños de esto”, dijo el ex lateral derecho de Cobreloa.

Esteban González, el director técnico del sólido líder de la Liga de Primera. (Alejandro Pizarro/Photosport).

“Muchas veces el técnico habla, pero los jugadores están hablando en la cancha. En los momentos malos tengo que hablar yo. Aun así, siempre hablo. Lo más importante son los futbolistas”, añadió el DT, quien también tiene una experiencia en Deportes Concepción.

El Chino sabe que la mesura es clave en estos momentos. “Estoy tranquilo. Fue la emoción del partido, ver cómo se esfuerzan a los jugadores. Los que ingresan dan un salto cualitativo importante. La importancia emocional de ganar un partido así sobre los descuentos hay que disfrutarla. Tanto nosotros, como los jugadores y nuestra hinchada que acompañó en masa”, dijo González.

Publicidad

Publicidad

ver también Oficial e histórico: Clubes del Biobío jugarán inédito torneo regional en el fútbol chileno

Esteban González no se siente campeón con Coquimbo Unido… todavía

Esteban González tiene claro que Coquimbo Unido está cerca de ser campeón. Pero también que hay mucha competencia por delante. “Vamos paso a paso. Quedan siete fechas, es muchísimo. Son 21 puntos. En el fútbol puede pasar cualquier cosa”, dijo el estratego.

Nicolás Johansen igualó transitoriamente el partido para Coquimbo Unido ante los Diablos Rojos. (Alejandro Pizarro/Photosport).

Añadió que “este grupo trabaja con nobleza, se sacrifica muchísimo en cada entrenamiento. Compiten siempre, no quieren perder nada. Queda demostrado hasta el final”. También abordó esta larga pausa de poco más de un mes que tendrá la Liga de Primera y la Primera B a raíz del Mundial Sub 20.

Publicidad

Publicidad

El fútbol chileno estará pausado desde el 14 de septiembre hasta el 19 de octubre, aunque tendrá entremedio algunos partidos: los finalistas de la Copa Chile se sabrán en el intertanto. “Este receso nos viene muy bien. Hay muchas cosas que tenemos que hacer como plantel, trabajaremos muchísimo para las últimas siete fechas”, sentenció el Chino González.