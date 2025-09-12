Coquimbo Unido consiguió un heroico triunfo por 2-1 ante Ñublense, por la fecha 23 de la Liga de Primera 2025, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, lo que les permite seguir sacando ventaja en la lucha por el título.

Los Piratas siguen claramente escapados en la primera posición de la tabla de posiciones, donde ahora llegaron a los 56 puntos, que hace que se aumente la diferencia con Palestino y Universidad de Chile.

Una histórica campaña donde sigue en la ruta por la copa, donde sólo han perdido en un partido en toda la temporada regular, lo que los deja muy cerca del gran tesoro.

Si bien la U tiene dos partidos pendientes y falta que jueguen con los piratas, nada pareciera quitarles el gran sueño de ser campeones del fútbol chileno y con puntos de sobra.

Coquimbo Unido lo ganó en los descuentos a Ñublense. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

¿Cuántos puntos le saco Coquimbo a U de Chile?

La agónica victoria de Coquimbo Unido ante Ñublense hace que la tabla de posiciones se siga estirando en favor de los piratas, donde ahora le saca diferencia a sus rivales.

Palestino es segundo en el listado con 39 puntos, donde los piratas están 17 cuerpos por encima de ellos, teniendo en cuenta que los árabes tienen un partido menos.

Por otro lado, está Universidad de Chile tercera con 38 unidades y con dos partidos pendientes, que de ganar los haría llegar a 44 unidades, además les falta recibir a Coquimbo.

Revisa la tabla de posiciones:

