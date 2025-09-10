El entrenador de Coquimbo Unido sabe perfectamente que Ñublense ha tenido un evidente alza en la segunda rueda. Por eso mismo, y a pesar de la gran ventaja que tienen los Piratas en la tabla de posiciones, evitan mirar de soslayo a su rival siguiente en la Liga Primera.

Será por la fecha 23 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde los Diablos Rojos además intentarán redimirse de la derrota frente a la Unión Española. “No tienen posiciones fijas, pero tienen jugadores desequilibrantes de mitad hacia arriba”, dijo Esteban González sobre el cuadro de Chillán.

“Los equipos de Ronald (Fuentes) son siempre ordenados y les gusta la posesión de balón. Será un partido difícil y complicado. Debemos minimizar nuestros errores, sabemos lo importante del partido. Puede jugar (Patricio) Rubio, (Gonzalo) Sosa, (Gabriel) Graciani bien abierto. (Bayron) Oyarzo o (Lucas) Molina, también tienen el tema de los minutos Sub 20″, describió el Chino.

Esteban González aplaudió las virtudes de Ñublense. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Están invictos de visita con Ronald, tienen muy buen pie. Jugadores que les gusta la triangulación y hacer muchas combinaciones. Tenemos que cortar los circuitos entre (Lorenzo) Reyes, (Matías) Plaza y (Patricio) Rubio. Siempre es más importante lo que hagamos nosotros”, enfatizó el DT del Barbón.

Bernardo Cerezo celebra con Patricio Rubio. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Añadió que “nuestra recuperación y la confianza que nos hace tener un buen funcionamiento independiente de la oncena. No hemos ganado absolutamente nada, si bien el equipo ha batido algunos récords, pero ese no es nuestro techo. Este equipo no tiene límites”.

Los cuidados de Coquimbo Unido para recibir a Ñublense

Coquimbo Unido tiene lista la receta para superar a Ñublense y espera aplicarla en su casa. “Lo que hemos hecho nos alimenta en confianza. La forma de afrontar cada complejidad distinta nos ilusiona, pero no nos produce relajo para nada. Netamente confianza”, aseguró Esteban González.

Y aprovechó de cuidarse de los análisis descarnados. “Hablar de una defensa lenta sería faltar el respeto. Respetamos a todos por igual sabiendo que el jugador de primera división puede marcar diferencia en cualquier minuto. Ñublense tiene su sello, le gusta salir jugando, tiene buena circulación”, dijo el Chino.

Coquimbo Unido ha perdido sólo un partido en la Liga de Primera. (Oscar Tello/Photosport).

“Debemos ver cómo se organiza. Sabemos identificar los momentos para ir rápido, para buscar el hombre libre al lado opuesto. También hemos ganado partidos con balones detenidas. Los momentos han sido la clave de este equipo”, marcó el Chino González. Esa faceta, la de pelotas paradas, es en general comandada por Miguel Pinto, asistente técnico de los aurinegros. El tiempo dirá cómo termina la aventura que va muy bien.

¿Cuándo juega el puntero vs Ñublense en la fecha 23 de la Liga de Primera?

Coquimbo Unido recibirá a Ñublense en la 23° jornada de la Liga de Primera 2025 el viernes 12 de septiembre a las 18 horas.